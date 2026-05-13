ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Στις 26 Μάη η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου σωματείου

Τη δική τους Ενωση απέκτησαν οιη οποία προχωρά και στην πρώτη της Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των εκλογών, την

Με σύνθημα «Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη» η νεοσύστατη Ενωση Επαγγελματιών απευθύνεται στους μικρούς επαγγελματίες σε όλη την Αττική των μικρών καφέ, των ψητοπωλείων, των ταβερνών, των μπαρ, των μεζεδοπωλείων και των οικογενειακών μαγαζιών της γειτονιάς, ώστε να μαζικοποιήσουν τις γραμμές της και να συμμετάσχουν στις πρώτες εκλογές.

Οπως αναφέρει στο κάλεσμά της οι μικροί επαγγελματίες, βιοπαλαιστές δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης, για να εκφράσει συλλογικά τη φωνή τους. Και απέναντι στα οξυμένα προβλήματα της ακρίβειας και της φοροληστρικής πολιτικής της κυβέρνησης για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων, καλεί σε οργάνωση και πάλη μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου. Υπογραμμίζει μάλιστα την πείρα που υπάρχει όταν το κίνημα στρέφεται ενάντια στα μονοπώλια, έχοντας αποδείξει πως η οργανωμένη δράση και οι παρεμβάσεις φέρνουν αποτέλεσμα.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι η υπάρχουσα συνδικαλιστική εκπροσώπηση - και στην Αθήνα και πανελλαδικά (ΠΟΕΣΕ) - δεν εκφράζει τα συμφέροντα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Εστίασης, υπονομεύει τη συλλογική διεκδίκηση, λειτουργεί ως "χρήσιμος εταίρος" των κυβερνήσεων και χειροκροτητής των πολιτικών τους», προσθέτει.

Σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ένα σωματείο, ώστε να μπορεί να προασπίζεται τα συμφέροντα των μικρών επαγγελματιών του κλάδου, τονίζει πως σήμερα χρειάζεται σωματείο πραγματικά ζωντανό, που θα στηρίζεται στη συμμετοχή των μελών του, στις Γενικές Συνελεύσεις, στις επιτροπές γειτονιάς και κλάδου.

«Θέλουμε σωματείο ανεξάρτητο από επιχειρηματικά συμφέροντα και κυβερνητικές εναλλαγές, που δεν θα παζαρεύει "ανταλλάγματα" πίσω από κλειστές πόρτες», συνεχίζει σε άλλο σημείο. Και καλεί τους επαγγελματίες να κρατήσουν αγωνιστική στάση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την πολιτική τους, και να μην εγκλωβιστούν σε ψεύτικες λύσεις ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής, που στο τέλος οδηγούν τον μικρό επαγγελματία να δουλεύει όλο και πιο σκληρά για όλο και λιγότερο εισόδημα.