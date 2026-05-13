Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Στις 26 Μάη η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου σωματείου

Τη δική τους Ενωση απέκτησαν οι μικροί επαγγελματίες στην Εστίαση στην Αθήνα, η οποία προχωρά και στην πρώτη της Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των εκλογών, την Τρίτη 26 Μάη στις 5 μ.μ.

Με σύνθημα «Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη» η νεοσύστατη Ενωση Επαγγελματιών απευθύνεται στους μικρούς επαγγελματίες σε όλη την Αττική των μικρών καφέ, των ψητοπωλείων, των ταβερνών, των μπαρ, των μεζεδοπωλείων και των οικογενειακών μαγαζιών της γειτονιάς, ώστε να μαζικοποιήσουν τις γραμμές της και να συμμετάσχουν στις πρώτες εκλογές.

Οπως αναφέρει στο κάλεσμά της οι μικροί επαγγελματίες, βιοπαλαιστές δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης, για να εκφράσει συλλογικά τη φωνή τους. Και απέναντι στα οξυμένα προβλήματα της ακρίβειας και της φοροληστρικής πολιτικής της κυβέρνησης για λογαριασμό των μονοπωλιακών ομίλων, καλεί σε οργάνωση και πάλη μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου. Υπογραμμίζει μάλιστα την πείρα που υπάρχει όταν το κίνημα στρέφεται ενάντια στα μονοπώλια, έχοντας αποδείξει πως η οργανωμένη δράση και οι παρεμβάσεις φέρνουν αποτέλεσμα.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι η υπάρχουσα συνδικαλιστική εκπροσώπηση - και στην Αθήνα και πανελλαδικά (ΠΟΕΣΕ) - δεν εκφράζει τα συμφέροντα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Εστίασης, υπονομεύει τη συλλογική διεκδίκηση, λειτουργεί ως "χρήσιμος εταίρος" των κυβερνήσεων και χειροκροτητής των πολιτικών τους», προσθέτει.

Σχετικά με το πώς πρέπει να είναι ένα σωματείο, ώστε να μπορεί να προασπίζεται τα συμφέροντα των μικρών επαγγελματιών του κλάδου, τονίζει πως σήμερα χρειάζεται σωματείο πραγματικά ζωντανό, που θα στηρίζεται στη συμμετοχή των μελών του, στις Γενικές Συνελεύσεις, στις επιτροπές γειτονιάς και κλάδου.

«Θέλουμε σωματείο ανεξάρτητο από επιχειρηματικά συμφέροντα και κυβερνητικές εναλλαγές, που δεν θα παζαρεύει "ανταλλάγματα" πίσω από κλειστές πόρτες», συνεχίζει σε άλλο σημείο. Και καλεί τους επαγγελματίες να κρατήσουν αγωνιστική στάση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια και την πολιτική τους, και να μην εγκλωβιστούν σε ψεύτικες λύσεις ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής, που στο τέλος οδηγούν τον μικρό επαγγελματία να δουλεύει όλο και πιο σκληρά για όλο και λιγότερο εισόδημα.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στο κενό οι απειλές και ο εκφοβισμός, μαζικά στους δρόμους χθες οι εργάτες
Κλείνει η «NOTOS» το κατάστημα στην Αθήνα, σε αγωνία τριακόσιοι εργαζόμενοι
«Λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία, ούτε ευρώ για τους πολέμους τους!»
 Διεύρυνση της πολιτικής εμπορευματοποίησης και στήριξης των φαρμακοβιομηχάνων
 Πραξικοπηματικός αποκλεισμός της ΔΑΣ από τη διοίκηση, με εντολή βιομηχάνων και κυβέρνησης
 Σοβαρός τραυματισμός εργάτη σε εργοτάξιο ξενοδοχείου
 Απαράδεκτοι «κόφτες» για ΑμεΑ ακόμα και από τα pass της κοροϊδίας
 Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της φυματίωσης
 Νέα συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αττική
 Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο «Κάλυμνος» και να αποκατασταθεί η τροφοδοσία τους
Στο 2ο Φεστιβάλ του προχωρά το ΣΕΤΗΠ το Σάββατο 16 Μάη
 Πραγματική ανάσα στα προβλήματα των νοσηλευτών ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα Υγείας
«Ανθρακας» οι πολυδιαφημισμένες εξαγγελίες της κυβέρνησης
 Οι απεργιακές συγκεντρώσεις
Στις 5-6-7 Ιούνη το 14ο Συνέδριο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ