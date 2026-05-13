ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διεύρυνση της πολιτικής εμπορευματοποίησης και στήριξης των φαρμακοβιομηχάνων

Στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να εισαχθεί αύριο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με ρυθμίσεις για τα λεγόμενα καινοτόμα φάρμακα και άλλα θέματα, προωθώντας ακόμα περισσότερο τη λογική του «φαρμάκου εμπόρευμα» και στηρίζοντας τις φαρμακοβιομηχανίες.

Τα παραπάνω ανέδειξε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, επισημαίνοντας πως η συγκρότηση ενός διαφορετικού μηχανισμού για τα καινοτόμα φάρμακα σημαίνει και διαφορετική μεταχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης για το clawback κ.ά. Επίσης, το γεγονός ότι το κάθε φάρμακο θα αξιολογείται με κριτήριο τη δαπάνη του για να ενταχθεί στο νέο ταμείο, ελλοχεύει τον κίνδυνο ένα φάρμακο παρά τη χρησιμότητά του να αποκλείεται λόγω «κόστους».

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, σημείωσε ότι παρότι η αξιοποίησή της είναι χρήσιμη στον τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου, έχει σημασία το ποιος την κατέχει και για ποιο σκοπό την χρησιμοποιεί. Οπως πρόσθεσε, πρόκειται για ένα εξελιγμένο εργαλείο, που όμως η κυβέρνηση επιχειρεί να την εντάξει στην προσπάθειά της να ελέγχει τους περιοριστικούς όρους των υπηρεσιών Υγείας, στις εξετάσεις, τις θεραπείες, τα φάρμακα, στο πλαίσιο της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής της.

Για το άρθρο 9 επισήμανε ότι πρόκειται για τα «γνωστά δωράκια» προς τις φαρμακοβιομηχανίες, με την απαλλαγή τους από τις υποχρεωτικές επιστροφές (rebate), ένα μέτρο που τελικά πληρώνουν οι εργαζόμενοι μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, για να καλυφθεί το έλλειμμα που προκύπτει στον ΕΟΠΥΥ.

Το ίδιο επισήμανε και με το clawback, όπου με μία σειρά μέτρων και εξαιρέσεων η κυβέρνηση μείωσε τις υποχρεώσεις των φαρμακοβιομηχανιών προς τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός μάλιστα που αποτυπώνεται στα στοιχεία της περιόδου 2018 - 2020, όπου η φαρμακοβιομηχανία συνολικά ενθυλάκωσε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που το έβαλε στα ταμεία της, ενώ την ίδια ώρα εργαζόμενοι και ασθενείς εξακολουθούν να πληρώνουν πανάκριβα τα φάρμακα και ταυτόχρονα να καλύπτουν μέσω της φορολογίας, δηλαδή του κρατικού προϋπολογισμού, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Σχετικά με το άρθρο 11, όπου ρυθμίζονται σε 36 και 72 δόσεις οι οφειλές των φαρμακοβιομηχανιών, το χαρακτήρισε προκλητική ρύθμιση υπέρ του κεφαλαίου, την ώρα που ο λαός στενάζει και ξεσπιτώνεται με τα «κόκκινα» δάνεια.

Αναφέρθηκε επίσης στα άρθρα που βάζουν ένα σωρό εμπόδια στη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ με χρονοβόρες διαδικασίες και ελέγχους από επιτροπές, που επιφέρουν καθυστέρηση στη θεραπεία των ασθενών.

Για το άρθρο 21 σημείωσε ότι αποτυπώνεται όλη η αντιλαϊκή πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης, αφού καλεί τους εργαζόμενους να αποδεχθούν όλα τα αντεργατικά μέτρα προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας, χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα αυξηθούν και τα κονδύλια για την Υγεία, ενώ σίγουρο είναι πως αυτοί που θα επωφεληθούν είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Ο Γ. Λαμπρούλης επανέλαβε τις θέσεις του ΚΚΕ να χρηματοδοτηθούν από το κράτος πλήρως όλες οι σύγχρονες ανάγκες στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο με 45%, να καταργηθούν κάθε πληρωμή από τους ασθενείς σε Υγεία και Φάρμακο, τα πλαφόν και οι περικοπές, οι εισφορές στον κλάδο Υγείας των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων.

Τέλος, για τις ρυθμίσεις σχετικά με τα προγράμματα απεξάρτησης, υπογράμμισε πως ενισχύουν τις αντιδραστικές αλλαγές του νόμου 5129/2024 που οδηγεί στη συρρίκνωση και τελικά κατάργηση των «στεγνών» θεραπευτικών προγραμμάτων.