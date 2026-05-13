Πραγματική ανάσα στα προβλήματα των νοσηλευτών ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα Υγείας

Σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει:

«Οι σημερινές (σ.σ. χθεσινές) δηλώσεις του πρωθυπουργού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, περιγράφονται από την έκφραση "μηδέν από μηδέν, μηδέν". Ουσιαστικά αποτελούν χλευασμό απέναντι στην προσφορά των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών και επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί η πολιτική που ευθύνεται για την επικίνδυνη υποστελέχωση, την υπερεντατικοποίηση, τους χαμηλούς μισθούς και την πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Είναι πρόκληση ο πρωθυπουργός να ισχυρίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευτών και νοσηλευτριών, όταν οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, με βάση τους απαρχαιωμένους οργανισμούς των δημόσιων δομών Υγείας, ξεπερνούν τις 20.000. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 δεν προκηρύχθηκε ούτε μία θέση νοσηλευτικού προσωπικού, το 2024 προκηρύχθηκαν μόνο 162 θέσεις νοσηλευτών και το 2023 μόνο 44 θέσεις βοηθών νοσηλευτών, ενώ στην τελευταία προκήρυξη κατατέθηκαν 9.433 αιτήσεις για την κάλυψη 1.654 θέσεων.

Το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών στηρίζει τον δίκαιο αγώνα του νοσηλευτικού προσωπικού για υγειονομική φροντίδα για όλο τον λαό, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Για να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου παροχές νοσηλευτικής φροντίδας δεν γίνεται να υπάρχουν εξαντλημένοι νοσηλευτές, με αλλεπάλληλες βάρδιες απόγευμα - πρωί - νύχτα και δεκάδες χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και άδειας, μισθοί που τελειώνουν στα μισά του μήνα, διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, καθηκοντολόγια, δικαιώματα και αποδοχές.

Πραγματική αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος σημαίνει ουσιαστικά μέτρα στην εκπαίδευση, στην προοπτική της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού, μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας με χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης και καλοκαιρινής άδειας, στα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των νοσηλευτών, στην ουσιαστική δωρεάν μετεκπαίδευση.

Αναβάθμιση του επαγγελματικού ρόλου του νοσηλευτή σημαίνει αυξήσεις στους μισθούς κατά 20% στον δημόσιο τομέα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα Βαρέα - Ανθυγιεινά, αύξηση της αποζημίωσης των νυχτερινών, της Κυριακής και των εξαιρέσιμων ημερών. Ομως οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις απορρίπτονται από την κυβέρνηση, με κριτήριο τα δεσμά των δημοσιονομικών αντοχών, δηλαδή των αντοχών της καπιταλιστικής οικονομίας.

Η αποπνικτική κατάσταση που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και οι ασθενείς, είναι ότι το εμπορευματοποιημένο σύστημα Υγείας κοστολογεί τη νοσηλευτική φροντίδα, εντείνοντας την πίεση προς το προσωπικό. Αυτές οι συνθήκες απαξίωσης οδηγούν στις αλλεπάλληλες παραιτήσεις νοσηλευτών και τη μείωση των εισακτέων στις σχολές νοσηλευτικής. Το επάγγελμα του νοσηλευτή δεν είναι "ελκυστικό" επειδή η στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων το έκανε τέτοιο.

Πραγματική ανάσα στα οξυμένα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα Υγείας και η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ».