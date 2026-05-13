«ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Πραξικοπηματικός αποκλεισμός της ΔΑΣ από τη διοίκηση, με εντολή βιομηχάνων και κυβέρνησης

Η ΔΑΣ 1η δύναμη αλλά ...εκτός οργάνων! Δυναμώνουμε τον αγώνα για να γίνει η ΠΟΕΜ «στρατηγείο μάχης» των μεταλλεργατών, το μήνυμά της

Σε πραξικοπηματικό αποκλεισμό της ΔΑΣ από κάθε όργανο της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) προχώρησαν οι παρατάξεις ΑΣΕΜ (ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ - ΔΑΚΕ 1) και ΔΑΚΕ 2 κατ' εντολή των κομμάτων τους, της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας.

Με τον τρόπο αυτόν νοθεύεται η θέληση των χιλιάδων εργαζομένων του κλάδου, όπως αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, όπου η ΔΑΣ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη και οι παραπάνω δυνάμεις σε δεύτερη και τρίτη δύναμη αντίστοιχα.

Ετσι, μετά τη «συγκυβέρνηση» των συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ στη ΓΣΕΕ, το ίδιο ...έργο επαναλαμβάνεται και στην Ομοσπονδία ενός στρατηγικού κλάδου, με την εργοδοσία να παρεμβαίνει άμεσα για να μην εκφραστούν οι πραγματικοί συσχετισμοί.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΣ, υπενθυμίζοντας τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Συνεδρίου, επισημαίνει ότι «κομβικό ρόλο για να έρθει αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα έπαιξε η συμμετοχή πολλών νέων συνδικαλιστών - αγωνιστών που εκλέχτηκαν αντιπρόσωποι με τη ΔΑΣ για πρώτη φορά, αλλά και η πλατύτερη στήριξη των ψηφοδελτίων μας, για το προεδρείο της συνέλευσης και για την επιτροπή νομιμοποίησης αντιπροσώπων, από πάρα πολλούς συναδέλφους - αντιπροσώπους οι οποίοι, αν και ήταν εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια των άλλων παρατάξεων, έδωσαν στην πρότασή μας ισχυρή πλειοψηφία 76 ψήφων έναντι 52 ψήφων της κοινής πρότασης ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, με σαφή εντολή να γίνει συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους και να γίνει συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα στους χώρους δουλειάς μέσα από τη μεταφορά της ζωντανής πείρας».

Ακόμα πιο σημαντικό, σημειώνει, ήταν «το βροντερό ΟΧΙ, για πρώτη φορά στα χρονικά, στον διοικητικό απολογισμό που κατέθεσαν ως κοινό προεδρείο που είχαν συγκροτήσει από το προηγούμενο συνέδριο ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ». Σε σύνολο 157 συνέδρων «μόνο 70 υπερψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό και μόνο 68 τον οικονομικό, κάτι το οποίο εγείρει πάρα πολλά ζητήματα» και «στέλνει ηχηρό μήνυμα στην εργοδοσία ότι οι άνθρωποί της στην ΠΟΕΜ μένουν μόνοι τους, αφού το μεγαλύτερο κομμάτι του κλάδου τούς έχει γυρίσει την πλάτη και το επόμενο διάστημα θα απομονωθούν πλήρως».

Σχολιάζοντας την πραξικοπηματική σύμπραξη ΑΣΕΜ και ΔΑΚΕ 2, υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για πάγια τακτική τους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με στόχο η ΠΟΕΜ να αποτελεί εργαλείο εξυπηρέτησης των βιομηχάνων και της κυβέρνησης. Κάτι που φάνηκε καθαρά και με την τελευταία κλαδική ΣΣΕ που υπέγραψαν με τον ΣΕΒ, «ενταφιάζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των μεταλλεργατών».

Και η ΔΑΣ αναδεικνύει ότι «σε αυτόν τον ρόλο της ΠΟΕΜ, ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν και για αυτό δεν μας θέλουν στο προεδρείο».

Η ΔΑΣ χαιρετίζει «όλους τους συναδέλφους που βρεθήκαμε μαζί στον δρόμο του αγώνα μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, τους συνέδρους που ενώ εκλέχθηκαν με άλλους συνδυασμούς στήριξαν την προσπάθειά μας (να σταματήσει το όργιο νοθείας με συμμετοχή ανύπαρκτων σωματείων) και καταψήφισαν τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό. Στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο αγώνας μας για να γίνει η ΠΟΕΜ στρατηγείο μάχης των μεταλλεργατών κόντρα στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας θα συνεχιστεί αταλάντευτα. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε κάθε συνάδελφο που βλέπει ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, να συστρατευθεί μαζί μας».