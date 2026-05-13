ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑ

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της φυματίωσης

Την επίσπευση της λήψης όλων των μέτρων προστασίας των χιλιάδων εργαζομένων μεταναστών εργατών γης στις καλλιέργειες της περιοχής και στα συσκευαστήρια, όπως και συνολικότερα του πληθυσμού για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, απαιτεί το Σωματείο Τροφίμων Ποτών Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας, συνεχίζοντας τις καθημερινές παρεμβάσεις του.

Την ίδια ώρα η καθυστέρηση που σημειώνεται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης της μεταδοτικής νόσου, με ευθύνη της κυβέρνησης του υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, μπορεί να αποβεί εγκληματική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ιχνηλάτηση που πραγματοποιήθηκε σε 13 άτομα, στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων κρουσμάτων από την υγειονομική υπηρεσία της ΠΔΕ, διαπιστώθηκε πως τα 10 νοσούσαν από φυματίωση και έμενε να διαπιστωθεί αν νοσούν ενεργά.

Αυτό, όταν την ίδια ώρα μέχρι και χτες αναμένονταν τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, αλλά και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δόσεις φυματίνης, προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν τα αναγκαία τεστ! Μάλιστα, από τις αρμόδιες αρχές γίνεται αναφορά για μόλις 500 τεστ, όταν στην ευρύτερη περιοχή δουλεύουν στις καλλιέργειες, στα συσκευαστήρια κ.α. χιλιάδες μετανάστες, που συγχρωτίζονται σε άθλιες συνθήκες διαμονής, με τους κινδύνους να είναι τεράστιους για όλους τους εργαζόμενους και συνολικότερα για τον πληθυσμό.

Οσο για την κατάσταση στις δομές Υγείας, αυτή ουσιαστικά αδυνατεί να ανταποκριθεί, λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό αλλά και στον αναγκαίο εξοπλισμό, με τους αντίστοιχους υγειονομικούς χώρους στα ΚΥ και τα νοσοκομεία σε Ηλεία και Αχαΐα.

Πρόκειται για ζητήματα που αναδεικνύει με τις συνεχείς παρεμβάσεις και περιοδείες του τόσο σε χώρους δουλειάς (καλλιέργειες, συσκευαστήρια), όσο και κατοικίας το κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών της περιοχής, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, απαιτώντας τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, βάσει και των αιτημάτων που έχει καταθέσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.