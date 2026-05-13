Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Νέα συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αττική

Στις 27 Μάη στις 10 το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης

Συνέχεια στους αγώνες τους δίνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, προχωρώντας σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Στα πλαίσιο αυτό η Συντονιστική Επιτροπή οργανώνει στην Αττική νέα πανσυνταξιουχική συγκέντρωση την Τετάρτη 27 Μάη, στις 10 π.μ. στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά).

«Συνεχίζουμε - σημειώνει στο κάλεσμά της η ΣΕΑ -μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων μας. Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων, την προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όλα τα ψέματα και τις μισές αλήθειες που χρόνια και χρόνια επαναλαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις».

Οπως σημειώνει, αυτές οι κυβερνήσεις φέρουν ακέραια την ευθύνη, αφού με την αντιλαϊκή τους πολιτική «έφτασαν τη ζωή μας στον πάτο, οι συντάξεις μας δεν φτάνουν για δέκα ημέρες και η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι μας δίνει αυξήσεις και ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι».

Καταγράφοντας τις τεράστιες απώλειες των συνταξιούχων από τις περικοπές που όλες παραμένουν σε ισχύ, η ΣΕΑ τονίζει: «Ολοι όσοι κυβερνήσατε επικαλείστε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όταν από τις περικοπές μας εισπράττετε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όταν τα πρωτογενή πλεονάσματα από τη δυστυχία μας έφτασαν πέρσι τα 11,5 δισ. και φέτος 4,4 δισ. το πρώτο 3μηνο του έτους».

Σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει στα 300 ευρώ το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί όμως τον προσεχή Νοέμβριο, η ΣΕΑ την χαρακτηρίζει «κοροϊδία» και προσθέτει: «Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε στη λογική αυτή, εμείς πληρώσαμε στο ακέραιο τις ασφαλιστικές μας εισφορές, που όλες οι κυβερνήσεις τις έριξαν στη χοάνη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που οι ίδιες δημιούργησαν. Δεν πρόκειται να δεχτούμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζουν στο όνομα της πολεμικής οικονομίας, των πολέμων που σφαγιάζουν τους λαούς για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Δεν θα περιμένουμε λύσεις παρά με τη μαζικότερη, μαχητικότερη συμμετοχή στους αγώνες περισσότερο μαζικά και δυναμικά από κάθε φορά».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
