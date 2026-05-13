Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Κλαυθμώνος

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αγιος Νικόλαος, 10.30 π.μ., νοσοκομείο

- Βόλος, 10.30 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Εδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πρώην Νομαρχία

- Ικαρία, 10 π.μ., Νοσοκομείο Αγ. Κηρύκου

- Καλαμάτα, 10 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους

- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 10 π.μ., πρώην Νομαρχία

- Λάρισα, 10.30 π.μ., πλατεία Ταχυδρομείου

- Λήμνος, 11 π.μ., είσοδος Επειγόντων Νοσοκομείου

- Λιβαδειά, 11.30 π.μ., είσοδος Επειγόντων Νοσοκομείου

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., Γενική Γραμματεία Αιγαίου

- Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Καποδίστρια

- Πρέβεζα, 11 π.μ., Θεοφάνειο

- Πύργος, 12 μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο

- Ρόδος, 11 π.μ., Πρωτοβάθμια (Ζέφυρος)

- Σάμος (Βαθύ), 11 π.μ., δημαρχείο Ανατολικής Σάμου

- Σύρος, 10.30 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση (λιμάνι)

- Τρίκαλα, 10.30 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία)

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

- Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στο κενό οι απειλές και ο εκφοβισμός, μαζικά στους δρόμους χθες οι εργάτες
Κλείνει η «NOTOS» το κατάστημα στην Αθήνα, σε αγωνία τριακόσιοι εργαζόμενοι
«Λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία, ούτε ευρώ για τους πολέμους τους!»
 Διεύρυνση της πολιτικής εμπορευματοποίησης και στήριξης των φαρμακοβιομηχάνων
 Πραξικοπηματικός αποκλεισμός της ΔΑΣ από τη διοίκηση, με εντολή βιομηχάνων και κυβέρνησης
 Σοβαρός τραυματισμός εργάτη σε εργοτάξιο ξενοδοχείου
 Απαράδεκτοι «κόφτες» για ΑμεΑ ακόμα και από τα pass της κοροϊδίας
 Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της φυματίωσης
 Νέα συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αττική
 Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο «Κάλυμνος» και να αποκατασταθεί η τροφοδοσία τους
Στο 2ο Φεστιβάλ του προχωρά το ΣΕΤΗΠ το Σάββατο 16 Μάη
Στις 26 Μάη η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του νέου σωματείου
 Πραγματική ανάσα στα προβλήματα των νοσηλευτών ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν σύστημα Υγείας
«Ανθρακας» οι πολυδιαφημισμένες εξαγγελίες της κυβέρνησης
Στις 5-6-7 Ιούνη το 14ο Συνέδριο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ