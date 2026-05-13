Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
«Λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία, ούτε ευρώ για τους πολέμους τους!»

Στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Σε σκάμματα του υπουργείου Πολιτισμού στην Παλλήνη
«Ολοι σήμερα στην απεργία, διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για Παιδεία και Υγεία και στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτούς».

Με αυτό το κάλεσμα απεργούν και διαδηλώνουν σήμερα σε όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων από κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς, νοσοκομεία, ΟΤΑ, σχολεία κ.α.

Μια απεργία που αποτελεί την πρώτη αγωνιστική απάντηση μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για νέες αντιδραστικές αλλαγές στο σάπιο και αντιλαϊκό κράτος μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. «Αιτία πολέμου» έχουν άλλωστε χαρακτηριστεί οι συγκεκριμένες εξαγγελίες, αφού η κυβέρνηση φιλοδοξεί να κάνει μέρος και του Συντάγματος το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, να κάνει καθεστώς την ανασφάλεια και την ομηρία μέσα από την «άρση της μονιμότητας», αλλά και την καθήλωση των μισθών στα όρια των «αντοχών» της κερδοφορίας και της πολεμικής οικονομίας.

Με τις προετοιμασίες για την απεργία να κορυφώνονται, οι εκλεγμένοι της ΔΑΣ συνέχιζαν μέχρι και χτες την πολύμορφη δράση, οργώνοντας τους χώρους δουλειάς, καλώντας σε μαζικό απεργιακό ξεσηκωμό και συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και πολλές ακόμα πόλεις της χώρας.

Περιοδεία στο Νοσοκομείο της Νίκαιας
Μια δράση που φέρνει στην επιφάνεια και τους «δύο κόσμους» που συγκρούονται στο εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα: Από τη μία οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι χιλιάδες συνδικαλιστές και τα σωματεία που συντονίζονται «από τα κάτω», παλεύοντας για την οργάνωση των εργαζομένων για την πλατιά συμμετοχή και κινητοποίηση, και από την άλλη οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού που αρκούνται στην κήρυξη μιας απεργίας χωρίς να κάνουν τίποτα για την επιτυχία της και υπονομεύοντάς την στην πράξη.

Με την απεργία τα σωματεία διεκδικούν:

Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016 - 2017. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Κατάργηση της «ελαστικής» εργασίας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Οχι στις ιδιωτικοποιήσεις και στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε εργολάβους. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οχι στην άρση της μονιμότητας. Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων και φρεγατών από το εξωτερικό.


Στον δήμο Ελευσίνας
