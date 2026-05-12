ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Σήμερα η κινητοποίηση - απάντηση στις προσπάθειες εκφοβισμού

απαντούντοκαι τοενάντια στις προσπάθειες τρομοκράτησης και εκφοβισμού σωματείων και συνδικαλιστών από τσιράκια της εργοδοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 30 Απρίλη θρασύδειλος τραμπούκος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ και απηύθυνε απειλές σε βάρος συνδικαλιστή του Συνδικάτου Μετάλλου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για την Υγεία και Ασφάλεια στη Ζώνη και μέλος του Κόμματος. Καθόλου τυχαία, στο μαφιόζικο παραλήρημά του αναφέρθηκε και στην επίθεση που δέχτηκε στις 7 Γενάρη 2025 ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προειδοποιώντας για ανάλογες ενέργειες.

Η ίδια η προετοιμασία της κινητοποίησης στέλνει το μήνυμα ότι κάθε τέτοια απόπειρα έχει αποτελέσματα αντίθετα από τα επιθυμητά για τους εργοδότες.

Και χθες το πρωί οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, δίνοντας συνέχεια στις περιοδείες και συγκεντρώσεις για την προετοιμασία της σημερινής κινητοποίησης, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στο Ναυπηγείο Κόρου στη Σαλαμίνα, ενώ συνεχίστηκαν οι εξορμήσεις σε χώρους εργασίας.