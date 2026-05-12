ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑ

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών σε Ελληνες και μετανάστες εργάτες

Το γεγονός ότι μέχρι και χτες το μεσημέρι δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο προστασίας των χιλιάδων εργαζομένων μεταναστών και Ελλήνων στις καλλιέργειες φράουλας κ.α. φρούτων και κηπευτικών, όπως επίσης, στα συσκευαστήρια και γενικότερα στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ηλείας και Δυτικής Αχαΐας, παρά τον εντοπισμό 10 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων φυματίωσης σε μετανάστες εργάτες γης από την Παρασκευή, ανέδειξε η χτεσινή παρέμβαση που πραγματοποίησαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Β. Ηλείας - Δυτικής Αχαΐας και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Κανένα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για ελέγχους στην περιοχή!

Οπως έγινε γνωστό και στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από την αντιπεριφερειάρχη Υγείας στην αντιπροσωπεία των σωματείων με επικεφαλής τον Δημήτρη Μαρμούτα, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, και τον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, πρόεδρο του Συνδικάτου, μέχρι και χτες δεν είχε βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή κανένα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για ελέγχους!

Μάλιστα, σε ένα ρεσιτάλ αδιαφορίας, αναμενόταν η προμήθεια αναγκαίας ποσότητας φυματίνης (ορισμένων εκατοντάδων έστω αρχικά), μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες από την πλευρά υπουργείου Υγείας και ΕΟΔΥ, προκειμένου να προχωρήσουν οι έλεγχοι και η παροχή της όποιας αναγκαίας (ανάλογα με την κάθε περίπτωση) φαρμακευτικής αγωγής!

Σημειώνεται ότι τέσσερις μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση των κρουσμάτων, και άγνωστο πόσες ακόμα από τον αρχικό εντοπισμό τους, με ευθύνη κυβέρνησης, της περιφερειακής αρχής, της 6ης ΥΠΕ και όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων δεν είχε προχωρήσει ίχνος μέτρου αντιμετώπισης της μεταδοτικής ασθένειας. Την ίδια στιγμή οι χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης στοιβάζονται σε άθλιες συνθήκες, ενώ οι κίνδυνοι εξαπλώνονται και σε ντόπιους συναδέλφους τους στα συσκευαστήρια, σε άλλους χώρους δουλειάς του κλάδου, όπως και συνολικά για την περιοχή.

Πρόκειται ουσιαστικά για... συνέχεια της απαράδεκτης συνολικής αντιμετώπισης του ζητήματος της άθλιας διαμονής των χιλιάδων μεταναστών εργατών γης χωρίς εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του κλαδικού Συνδικάτου και του Εργατικού Κέντρου εδώ και πάνω από έναν χρόνο, προς υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, τοπικούς δήμους, Υπηρεσίες έως και πρεσβείες. Ομως μέχρι και σήμερα δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο, αντιθέτως παίζεται ένα πινγκ - πονγκ ευθυνών!

Χρειάστηκε η αποκάλυψη των συνδικαλιστικών φορέων για τον θάνατο 20χρονου Νεπαλέζου εργαζόμενου από λεπτοσπείρωση, που στη συνέχεια ανέδειξαν και τη νοσηλεία 10 ατόμων από φυματίωση στο ΠΓΝΠ του Ρίου. Αυτά, όταν είναι γνωστό ότι Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία για χρόνια βρίσκονται σε καραντίνα από αιμοδοσίες λόγω άλλης μεταδοτικής νόσου (ελονοσία), και κανείς δεν μπορεί να επικαλείται ότι... πέφτει από τα «σύννεφα» με την αποκάλυψη των κρουσμάτων φυματίωσης.

Οπως έγινε μάλιστα γνωστό, μπορεί από τα 10 κρούσματα που νοσηλεύτηκαν έως χτες να παρέμεναν στο Νοσοκομείο τα 2 λόγω της πιο σοβαρής κατάστασής τους, όμως μέχρι στιγμής περιορισμένη είναι η ιχνηλάτηση στον πληθυσμό, μόνο στις επαφές των τελευταίων. Παράλληλα, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, την ώρα μάλιστα που καθυστερούν τα μέτρα, για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, λόγω της μεγάλης μετακίνησης του εργατικού δυναμικού (ανάλογα των «αναγκών» των μεγαλοκαλλιεργητών), τόσο εντός περιοχής όσο και εκτός προς άλλους νομούς.

Επίσης, απασχολεί έντονα με ποιον τρόπο θα μπορέσει να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού με όλες τις αναγκαίες εξετάσεις, κύρια με ακτινογραφίες, εφόσον αδυνατούν να αναλάβουν έναν τόσο μεγάλο όγκο οι υπάρχουσες υποβαθμισμένες δομές δημόσιας Υγείας. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση των τραγικών ελλείψεων στα ΚΥ, όπως αυτό στην Κάτω Αχαΐα, όπου δεν λειτουργεί καν ακτινολογικό, όπως και οι ελλείψεις προσωπικού στα ΓΝ Πύργου και Αμαλιάδας. Το «βάρος» ουσιαστικά πέφτει στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας (ΠΓΝΠ του Ρίο και «Αγιος Ανδρέας»), που είναι επίσης υποστελεχωμένα και χωρίς τις απαραίτητες υποδομές όπως θαλάμους αρνητικής πίεσης κ.ά., σε περίπτωση εντοπισμού αυξημένων κρουσμάτων!

Την ίδια ώρα, υπουργείο Υγείας και 6η ΥΠΕ μετακινούν γιατρούς από τα νοσοκομεία και τα ΚΥ της Αχαΐας με «εντέλλεσθε», για να καλυφθούν άλλα κενά υγειονομικού προσωπικού σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, όπου επίσης υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και μεγάλες ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού!

Τα γεγονότα επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο τα όσα εδώ και καιρό καταγγέλλουν κλαδικό σωματείο και ΕΚΠ, αναδεικνύοντας την παντελή έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Την ίδια ώρα η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν στρώσει «χαλί» στη μεγαλοεργοδοσία της περιοχής με τις διάφορες διακρατικές συμφωνίες του επίσημου δουλεμπορίου. Ετσι, και με τη στήριξη περιφερειακών και τοπικών αρχών, η κερδοφορία καταγράφει ρεκόρ, την ίδια στιγμή που η υγειονομική κατάσταση επιστρέφει δεκαετίες πίσω...

Εδώ και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα!

Αυτά τα ζητήματα άνοιξε το Συνδικάτο στην τελευταία του παρέμβαση τόσο στη Νέα Μανωλάδα την Κυριακή με μαζική περιοδεία ενημέρωσης, όσο και στους χώρους δουλειάς (συσκευαστήρια κ.ά.) με εξορμήσεις του.

Μεταξύ άλλων, το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας απαιτεί την πλήρη διερεύνηση και την εφαρμογή επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και να δοθεί κάθε απαραίτητη στήριξη και βοήθεια στα ενεργά κρούσματα και όσους νοσηλεύονται, κανείς να μη χάσει το μεροκάματό του.

Επίσης την πλήρη και δωρεάν κάλυψη της θεραπείας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σωστής λήψης της αγωγής τους για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα, αλλά και την πραγματοποίηση δωρεάν προληπτικού ιατρικού και επιδημιολογικού ελέγχου στο σύνολο του εργατικού πληθυσμού, όπως και να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια για την ηλικία τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαίτερες από υγειονομικής άποψης συνθήκες στις οποίες ζουν (τέτανος, ηπατίτιδα κ.τ.λ.).

Ακόμα, να δημιουργηθεί Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο για όλους τους κατοίκους της περιοχής και ενισχυθούν οι δομές Υγείας.

Να εξασφαλιστεί η διαμονή των εκατοντάδων μεταναστών εργατών σε κατάλληλα καταλύματα και κτίρια με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, να κατοχυρωθούν ίσα δικαιώματα για Ελληνες και μετανάστες εργάτες σε ό,τι αφορά μισθούς, ασφάλιση, επιδόματα, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να κατοχυρωθεί ικανοποιητικός μισθός για όλους τους Ελληνες και μετανάστες εργάτες που απασχολούνται με την καλλιέργεια, τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων με βάση τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών. 5ήμερο - 8ωρο - 40ωρο. Να δοθούν χαρτιά, άδειες διαμονής προκειμένου να βγάλουν ΑΜΚΑ για να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις και ιατρικό έλεγχο. Τα χαρτιά αυτά είναι απαραίτητα για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας στους μετανάστες εργάτες που δουλεύουν στα συσκευαστήρια.

ΠΑΜΕ: Προδιαγεγραμμένο έγκλημα

Την κυβέρνηση επίσης καταγγέλλει το ΠΑΜΕ για τις απάνθρωπες συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται οι χιλιάδες μετανάστες σε Ηλεία, Αχαΐα και σε άλλες περιοχές της χώρας, στηρίζοντας το παραπάνω πλαίσιο διεκδικήσεων.

Σημειώνει ότι «τα κρούσματα φυματίωσης και ο θάνατος νεαρού μετανάστη από λεπτοσπείρωση είναι το αποτέλεσμα ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος που την κύρια ευθύνη έχει η κυβέρνηση της ΝΔ και όλοι όσοι κυβέρνησαν και δεν πήραν κανένα μέτρο ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι μένουν μέσα σε χωριά από νάιλον χωρίς αποχετευτικό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς δίκτυο ύδρευσης».

Θυμίζει ότι το ίδιο το ΠΑΜΕ, τα Εργατικά Κέντρα Πάτρας και Αμαλιάδας, τα σωματεία της περιοχής «έχουν κάνει επανειλημμένες ενέργειες και καταγγελίες προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία. Από τον Φλεβάρη του 2022 αντιπροσωπεία των σωματείων και των μεταναστών είχαμε κάνει παρέμβαση στον τότε υπουργό Εσωτερικών Βορίδη, όπως και στο υπουργείο Μετανάστευσης, όπου τους είχαν παραδοθεί στοιχεία από τις άθλιες συνθήκες διαμονής των μεταναστών. Τι έχει γίνει από τότε; Απολύτως ΤΙΠΟΤΑ. Αποτέλεσμα μια υγειονομική βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των κατοίκων της περιοχής.

Η αδιαφορία του κράτους δεν είναι από αδυναμία και ανικανότητα, είναι συνειδητή επιλογή και έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγαλοεργοδοτών στον αγροτικό τομέα, οι οποίοι θησαυρίζουν χωρίς να παίρνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των μεταναστών. Τι καλύτερο για τους εργοδότες, οι εργάτες να φοβούνται, να μην έχουν χαρτιά, να μην έχουν σπίτι. Κανείς εκμεταλλευτής δεν ευθύνεται για ό,τι συμβεί στον εκμεταλλευόμενο. Ολοι, κράτος και εργοδοσία θεωρούν ότι είναι "αθώοι του αίματος". Ομως είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την άθλια και ντροπιαστική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας και γινόμαστε θέμα στα δελτία των ειδήσεων στο Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, για τις τριτοκοσμικές συνθήκες που βιώνουν συμπατριώτες τους στην "πολιτισμένη" Ελλάδα.

Ως εδώ. Απαιτούμε να παρθούν τώρα μέτρα αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των συνάδελφων μας μεταναστών».