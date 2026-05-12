ΑΔΕΔΥ

Ούτε τα προσχήματα δεν τηρεί ο κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΔΑΚΕ

Στοιχεία του απροκάλυπτου κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΔΑΚΕ Δημοσίου αναδεικνύει η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το συνέδριο της ΔΑΚΕ Δημοσίου πραγματοποιήθηκε στα... γραφεία της ΝΔ.

Ετσι αποκαλύπτονται τα ...φούμαρα για τον λεγόμενο «συνδικαλισμό χωρίς κομματικές εξαρτήσεις» που τσαμπουνάει η ΔΑΚΕ, με τη ΔΑΣ να σημειώνει ότι «δύσκολα θα έβρισκε κανείς πιο αποκαλυπτική εικόνα για τον κυβερνητικό συνδικαλισμό».

Μάλιστα, το συνέδριο «χωρίς κομματικές εξαρτήσεις» έγινε παρουσία του ίδιου του αντιπροέδρου της ΝΔ, Αδωνη Γεωργιάδη και κομματικού στελέχους της ΝΔ αρμόδιου για τον συνδικαλισμό! Ο ίδιος Γεωργιάδης μάλιστα στον χαιρετισμό του δεν άφησε και πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Αναφερόμενος μάλιστα στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν σε λίγους μήνες, τόνισε χαρακτηριστικά: «Προχωράμε μπροστά ενωμένοι».

Η ΔΑΣ επισημαίνει χαρακτηριστικά πως «όσοι παριστάνουν τους "ανεξάρτητους" συνδικαλιστές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του κόμματος της ΝΔ που τσακίζει τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων: Που έκοψε τον 13ο και 14ο μισθό, πετσόκοψε τους μισθούς μας από τα μνημόνια και μετά, διατήρησε τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 και σήμερα ετοιμάζει νέο χτύπημα με την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Είναι οι ίδιοι που βάζουν πλάτη στη λογική των "θυσιών" για την πολεμική οικονομία, στα ματωμένα πλεονάσματα και στη δημοσιονομική πειθαρχία, στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την ώρα που οι εργαζόμενοι καλούνται να ζουν με μισθούς καθηλωμένους και δικαιώματα κουτσουρεμένα. Είναι οι ίδιοι που κάνουν πλάτες στην "αξιολόγηση", στις διώξεις, στα πειθαρχικά και στην προσπάθεια τρομοκράτησης όσων αγωνίζονται και δεν σκύβουν το κεφάλι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Ας αφήσουν, λοιπόν, τα παραμύθια περί "ανεξάρτητου" και "ακομμάτιστου" συνδικαλισμού. Οι εργαζόμενοι βλέπουν, κρίνουν και βγάζουν συμπεράσματα. Να τους χαίρονται φυσικά και όλες οι παρατάξεις που συνεργάζονται μαζί τους, τους ξεπλένουν και τους κάνουν πλάτες μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Απέναντι σε αυτόν τον συνδικαλισμό των υπουργικών γραφείων, των κομματικών επιτελείων και της υποταγής, οι εργαζόμενοι έχουν μόνο έναν δρόμο: Να δυναμώσουν τα σωματεία τους, να αλλάξουν τους συσχετισμούς, να γυρίσουν την πλάτη στις δυνάμεις που τους κοροϊδεύουν».