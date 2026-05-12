Εδώ και τώρα να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα

Επίκαιρη Ερώτηση για τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και διαβίωσης για τους χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλεία κατέθεσε στη Βουλή προς την υπουργό Εργασίας ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

Η Ερώτηση, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου εργάτη και την εμφάνιση κρουσμάτων φυματίωσης, θυμίζει ότι «εδώ και χρόνια τα Εργατικά Κέντρα και τα σωματεία της περιοχής έχουν καταγγείλει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας χιλιάδων μεταναστών εργατών γης, που γίνονται θύματα της πιο άγριας εκμετάλλευσης. Εργάζονται σε καθεστώς μόνιμης ομηρίας και "μαύρης" εργασίας, αντιμέτωποι με την πλήρη ασυδοσία της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των διαφόρων "μεσαζόντων", χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς υγειονομική περίθαλψη, πολλοί από αυτούς χωρίς άδειες διαμονής και συμβάσεις εργασίας, χωρίς "χαρτιά και ΑΜΚΑ". Διαβιούν σε επικίνδυνους καταυλισμούς, όπου δεν τηρούνται ούτε οι υποτυπώδεις προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας που προβλέπονται στον νόμο».

Επίσης σημειώνει ότι το Κόμμα «επανειλημμένα έχει θέσει το θέμα στη Βουλή, με Ερωτήσεις, τοποθετήσεις κ.ά., για την αθλιότητα που επικρατεί στη Μανωλάδα και συνολικά στην περιοχή. Κανένας δεν μπορεί πλέον να παριστάνει τον ανήξερο».

Και, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και των προηγούμενων, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, προσθέτει: «Εδώ και χρόνια αφήνουν απροστάτευτους χιλιάδες εργάτες γης, στο όνομα της διατήρησης του θαύματος από τον "κόκκινο χρυσό" για τα τεράστια κέρδη μιας χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών, μεγαλεμπόρων, συσκευαστών, μεταποιητών τροφίμων κ.ά. Η νομιμοποίηση της δράσης των δουλεμπορικών κυκλωμάτων στο καθεστώς της μετάκλησης εργασίας, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης, είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσει την κατάσταση.

Σ' αυτό το πλαίσιο, είναι τουλάχιστον προκλητικοί οι πρόσφατοι πανηγυρισμοί του υπουργείου για την ενίσχυση των ελέγχων εργασίας το 2026, και μάλιστα με έμφαση στην αδήλωτη εργασία και στην ασφάλεια των εργαζομένων».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά την αρμόδια υπουργό τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας, ασφάλειας και διαβίωσης για τους χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλεία, την απόδοση όλων των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων και την πρόσβαση στο σύστημα Υγείας και Περίθαλψης, καθώς και για τη θεραπεία των ασθενών και την επιδημιολογική επιτήρηση της περιοχής, σε συντονισμό με τις άλλες αρμόδιες κρατικές αρχές.