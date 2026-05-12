Τρίτη 12 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Κλαυθμώνος

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αγιος Νικόλαος, 10.30 π.μ., νοσοκομείο

- Βόλος, 10.30 π.μ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Εδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πρώην Νομαρχία

- Ικαρία, 10 π.μ., Νοσοκομείο Αγ. Κηρύκου

- Καλαμάτα, 10 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους

- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 10 π.μ., πρώην Νομαρχία

- Λάρισα, 10.30 π.μ., πλατεία Ταχυδρομείου

- Λήμνος, 11 π.μ., είσοδος Επειγόντων Νοσοκομείου

- Λιβαδειά, 11.30 π.μ., είσοδος Επειγόντων Νοσοκομείου

- Πρέβεζα, 11 π.μ., Θεοφάνειο

- Πύργος, 12 μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο

- Ρόδος, 11 π.μ., Πρωτοβάθμια (Ζέφυρος)

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία)

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

- Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου

    

