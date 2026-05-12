Τρίτη 12 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΥΓΕΙΑ
Νέα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Η ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς αναδεικνύεται ξανά, καθώς μετά την αποβίβαση ταξιδιωτών και πληρώματος από το «Hondius» στην Τενερίφη των Κανάριων Νήσων εντοπίστηκαν και νέα κρούσματα χανταϊού.

Κατά τον αρχικό έλεγχο που έγινε την Κυριακή όλοι ήταν ασυμπτωματικοί, ενώ δεν ανιχνεύτηκε κάποιο άτομο θετικό. Ομως ένας Γάλλος επιβάτης παρουσίασε συμπτώματα αργότερα, κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού του. Οπως δήλωσε μάλιστα η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ, η κατάσταση της υγείας του «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα».

Από τη μεριά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) εκπρόσωποί του ανέφεραν ότι συνιστάται στις χώρες προέλευσης των επιβατών «να εφαρμόσουν ενεργή παρακολούθηση και παρακολούθηση συνέχειας, που σημαίνει καθημερινούς υγειονομικούς ελέγχους, είτε στο σπίτι είτε σε εξειδικευμένη εγκατάσταση». Ωστόσο, πρόσθεσαν, «αφήνουμε στις ίδιες τις χώρες να αναπτύξουν τις δικές τους πολιτικές».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΠΟΥ, «οι λοιμώξεις από τον ιό Hantavirus (χανταϊός) είναι σχετικά ασυνήθιστες παγκοσμίως, αλλά σχετίζονται με ποσοστό θνησιμότητας 1% - 15% στην Ασία και στην Ευρώπη και έως και 50% στην Αμερική. Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι 10.000 έως πάνω από 100.000 μολύνσεις συμβαίνουν κάθε χρόνο, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Ασία και στην Ευρώπη».

Στη Βρετανία οι αρχές δήλωσαν ότι οι επιβάτες θα νοσηλευτούν για 72 ώρες καραντίνας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν 6 βδομάδες αυτοαπομόνωσης.

Στις ΗΠΑ το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε χτες ότι «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτήν τη στιγμή ήπια συμπτώματα και ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός».

Στο «Αττικόν» σε καραντίνα ο Ελληνας επιβάτης

Σε απομόνωση σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο «Αττικόν» έχει μεταφερθεί ο Ελληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να ενημερώνει ότι «δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα».

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς και του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Αττικόν», σημειώνει με αφορμή τα δεκάδες τηλεφωνήματα δημοσιογράφων τις τελευταίες μέρες ότι «δεν πρόκειται να συμμετάσχω στην ανεύθυνη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση του χανταϊού και του Ελληνα επιβάτη».

Τονίζει ότι για το ζήτημα αυτό «πρέπει να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και ενημερώσεις από το νοσοκομείο, τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Ως ΩΡΛ δεν θεωρώ επιστημονικά ορθό να τοποθετούμαι δημοσίως ως "ειδικός" σε αντικείμενα που δεν αποτελούν το γνωστικό μου πεδίο.

Είναι τουλάχιστον θλιβερό και γελοίο να εμφανίζεται δημόσια ο καθένας και να προβαίνει σε αυθαίρετες εκτιμήσεις, καλλιεργώντας σύγχυση χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς πλήρη (πολλές φορές ούτε καν στοιχειώδη) γνώση των πραγματικών δεδομένων. Τα ζητήματα δημόσιας υγείας απαιτούν σοβαρότητα και σεβασμό στην επιστημονική γνώση - όχι τηλεοπτικούς διαγωνισμούς εντυπώσεων. Την ίδια στάση έχω τηρήσει και σε προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου μέρος των ΜΜΕ αναζητεί υπερβολή και επικοινωνιακή εκμετάλλευση, ενώ διάφοροι άσχετοι αξιοποιούν την ιδιότητα του συνδικαλιστή για να συμμετέχουν σε τηλεοπτικά πάνελ διατυπώνοντας αντιεπιστημονικές και ανεύθυνες απόψεις.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι δεν επιδεικνύεται η ίδια "ευαισθησία" και η ίδια πίεση από τα μέσα ενημέρωσης όταν οι νοσοκομειακοί γιατροί αναδεικνύουν καθημερινά τα σοβαρά προβλήματα του ΕΣΥ: Τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωση, την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και τη συνεχή υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων.

Μακάρι να υπήρχε η ίδια επιμονή και δημοσιότητα όταν αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των ασθενών».

  • Σε μια παράλληλη εξέλιξη, 115 άτομα (102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος) που παρουσίασαν συμπτώματα όπως διάρροια και έμετος νόσησαν με νοροϊό (ιογενή γαστρεντερίτιδα) στο κρουαζιερόπλοιο «Caribbean Princess», της εταιρείας «Princess Cruises», κατά την διάρκεια ταξιδιού στον Ατλαντικό Ωκεανό το οποίο ξεκίνησε στις 28 Απρίλη. Στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος, και η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πήρε μέτρα απολύμανσης.
    
