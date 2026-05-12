Με μεγάλη συμμετοχή η στάση εργασίας στη ΦΑΜΑΡ

Τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στις δίωρες στάσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ χαιρετίζει το επιχειρησιακό Σωματείο, καλώντας να δυναμώσει η οργανωμένη πάλη για υπογραφή ΔΣΕ με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.

Ενδεικτικό της μεγάλης συμμετοχής ήταν ότι σε ορισμένα τμήματα εργοστασίων η συμμετοχή άγγιξε το 100% (παραγωγή Ανθούσας), ενώ σε άλλα έπαυσαν να δουλεύουν οι μηχανές συσκευασίας.

Οπως αναφέρει το Σωματείο, την ώρα που ο πληθωρισμός καλπάζει με 5,4% και τα λαϊκά νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες των πολέμων, με την ακρίβεια να εκτινάσσεται, «η πρόταση της εργοδοσίας για αυξήσεις τους μισθούς 2% δεν επαρκεί ούτε για τα στοιχειώδη».

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους εργαζόμενους σε δυνάμωμα του αγώνα και της διεκδίκησης για την υπογραφή της ΣΣΕ, σχέδιο της οποίας το Σωματείο έχει καταθέσει στην εργοδοσία και περιλαμβάνει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.