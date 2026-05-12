ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το κλείσιμο της βάσης της «Ryanair» αφήνει στον «αέρα» εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιβατικό κοινό

Το κλείσιμο της βάσης της «Ryanair» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης αφήνει στον «αέρα» εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιβατικό κοινό. Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο απολύσεων, δυσμενών μεταβολών στις εργασιακές σχέσεις, νέων αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων, προβλημάτων στην εξυπηρέτηση μια ευρύτερης περιοχής με κέντρο τη Θεσσαλονίκη.

«Αυτές οι εξελίξεις κάνουν ακόμα μια φορά "σκόνη" τα γνωστά επιχειρήματα ομίλων και διαδοχικών αστικών κυβερνήσεων όλων των "χρωμάτων", ότι δήθεν η στρατηγική της ΕΕ για την "απελευθέρωση" των αερομεταφορών και η πορεία περαιτέρω εμπορευματοποίησής τους μπορούν να εξασφαλίσουν σύγχρονες, φθηνές και ασφαλείς μεταφορές για όσους χρησιμοποιούν το αεροπλάνο και θέσεις σταθερής εργασίας με συγκροτημένα δικαιώματα», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Και εξηγεί: «Στην πραγματικότητα το μόνο που εξασφαλίζεται είναι τα κέρδη των μετόχων της Fraport που παρέλαβε τα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια μαζί με το αεροδρόμιο "Μακεδονία" επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και αερομεταφορέων όπως η "Ryanair" που καταγράφουν τεράστιους τζίρους και κέρδη δισεκατομμυρίων. Η γνωστή αεροπορική εταιρία "χαμηλού κόστους" κλείνει τη βάση της όχι γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το επιβατικό κοινό για τις γραμμές από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της, τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητάς της.

Τελικά όσο οι αερομεταφορές και οι αεροδρομικές υποδομές λειτουργούν με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, εργαζόμενοι, επαγγελματίες και επιβατικό κοινό θα παραμένουν εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό και στα παζάρια μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων. Αλλά και στις επιπτώσεις από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή, στον οποίο εμπλέκεται η χώρα μας με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, με την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και τις πιθανές ελλείψεις σε αυτά να αποτελούν το έδαφος για νέες αυξήσεις στα εισιτήρια, περιορισμό ή αναδιατάξεις πτήσεων, κλεισίματα βάσεων αεροπορικών εταιρειών».

Αναδεικνύει ότι το πραγματικό ζητούμενο σε αυτή τη φάση δεν είναι να δοθούν νέες διευκολύνσεις και επιδοτήσεις, νέα «κίνητρα» στους ομίλους των αερομεταφορών, οι οποίοι θησαυρίζουν από την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τα ωράρια - λάστιχο, τις πανάκριβες τιμές. Αλλά να απορριφθούν οι εκβιασμοί, να διεκδικηθεί μέσα από τους φορείς του εργατικού - λαϊκού κινήματος:

Να μην υπάρξει καμία απόλυση, καμία δυσμενής μεταβολή στους εργαζόμενους, καμιά μείωση δρομολογίων.

Προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο όπως και στην κρατική ΥΠΑ. Να σταματήσει η ομηρία και να μετατραπούν όλες οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου με αυξήσεις στους μισθούς.

Αναβάθμιση του απαρχαιωμένου εξοπλισμού, των συστημάτων και των υποδομών. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας εργαζομένων και επιβατών.

Μειώσεις στις τιμές των εισιτηρίων οικονομικών θέσεων για ταξίδια εντός Ελλάδας.

Καμία πτήση, κανένα πλήρωμα αεροπορικών εταιρειών σε εμπόλεμες ζώνες.

«Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι μοναδική ολοκληρωμένη απάντηση προς όφελος του λαού αποτελεί η πρόταση του ΚΚΕ για σύγκρουση με τη στρατηγική της ΕΕ για "απελευθέρωση" των μεταφορών, καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, για κατάργηση των συμβάσεων παραχώρησης, κοινωνικοποίηση των αερομεταφορών και των κρίσιμων υποδομών, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό με κριτήριο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών για σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές μεταφορές», καταλήγει.