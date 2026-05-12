Το 2ο Φεστιβάλ του ΣΕΤΗΠ είναι γεγονός

Το Σάββατο 16 Μάη στον Λόφο Λαμπράκη στον Νέο Κόσμο

Το 2ο Φεστιβάλ του πραγματοποιεί τοτο(έναρξη 6 μ.μ.), με πλήθος καλλιτεχνών, stand-up comedy, συζητήσεις αλλά και συναυλία.

«Στον κόσμο των κερδών και των πολέμων, διέξοδο θα δώσουμε εμείς» είναι το σύνθημα του Φεστιβάλ, που το πρόγραμμά του περιλαμβάνει μεγάλη συναυλία με την Μάρθα Φριντζήλα, τα «Καλογεράκια» και τους Kubara Project.

Ακόμα:

- Stand-up comedy με τους Αννα Γκαβουνάτσιου, Εύα Δημητροπούλου, Γιώργο Γιαλελή, Δημήτρη Παλλιγκίνη, Δέσποινα Μελισσινού, Χριστίνα Μπάκου, Ηλία Λάττε, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Νεφέλη Φαντριδάκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Δημήτρη Χοντίδη και Γιώργο Καραμανλή.

- DJ Set

- Guest Bands: «Γκρίζα Πόλη», «Προλετκούλτ», Workin' Progress Trio, Rattlesquad.

Επίσης θα υπάρχει ειδικός χώρος για παιδιά, με παιχνίδι, παιδική συναυλία και θεατρικό παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους όλων των ηλικιών.

Θα υπάρχουν ακόμα: Χώρος συζητήσεων και φιλοξενίας όλων των σωματείων του κλάδου, εκθέσεις, μπαρ και merchandise (αναμνηστικά).

Το πρόγραμμα με όλες τις συμμετοχές θα ανακοινωθεί στο https://www.setip.gr/setip-festival-plirofories/

Πρόσβαση στον Λόφο Λαμπράκη:

- Μετρό - Γραμμή 2: Σταθμός «Αγιος Ιωάννης»: Περίπου 10 - 12 λεπτά με τα πόδια. Σταθμός «Συγγρού - Φιξ»: Η απόσταση είναι περίπου 10 λεπτά και η διαδρομή έχει αρκετή ανηφόρα προς το τέλος. Σταθμός «Νέος Κόσμος»: Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου, δηλαδή περίπου 12 - 15 λεπτά με τα πόδια.

Λεωφορείο: Πλησιέστερη στάση η «Βαριώτη», με γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που κινούνται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης (π.χ. 040, 227, 550, 856, Α3, 10, 550).

Τραμ: Στάση «Νέος Κόσμος», περίπου 10 - 12 λεπτά με τα πόδια.

Αυτοκίνητο: Η διεύθυνση είναι Λεωφόρος Βουλιαγμένης 46, Αθήνα.

Προπώληση κουπονιών ενίσχυσης: Στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος), από τις Σωματειακές Επιτροπές και σε κάθε χώρο δουλειάς από μέλη του Σωματείου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο 2130105735, mail: contact@setip.gr