ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Απεργούν αύριο σε όλη τη χώρα για ουσιαστικές αυξήσεις

Αύριο Τετάρτη απεργούν και κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σε όλη τη χώρα, με την απεργία τους να εξελίσσεται σε σταθμό κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για περαιτέρω χτύπημα των δικαιωμάτων τους, μέσω και της συνταγματικής αναθεώρησης.

Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους δίνουν τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή κόντρα στην πολιτική που αφαιμάσσει τον λαό για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, στελέχωση υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, κατάργηση των ελαστικών και προσωρινών μορφών αναπλήρωσης.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι δυνάμεις της ΔΑΣ στο Δημόσιο συνεχίζουν τις περιοδείες και συγκεντρώσεις σε χώρους δουλειάς καλώντας σε απεργιακό ξεσηκωμό, για να σταλεί ηχηρό το μήνυμα: «Λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία, ούτε ευρώ για τους πολέμους τους».

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στην Κλαυθμώνος, και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Με την απεργία τα σωματεία διεκδικούν:

Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016 - 2017. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Κατάργηση της «ελαστικής» εργασίας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Οχι στις ιδιωτικοποιήσεις και στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε εργολάβους. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οχι στην άρση της μονιμότητας. Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων και φρεγατών από το εξωτερικό.

Η ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ στην ΕΔΟΘ

Απεργιακό κάλεσμα και από την ΠΟΜΑΣ

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία απευθύνουν οι εκλεγμένοι της ΔΑΣ στην ΕΔΟΘ (ΝΤ Θεσσαλονίκης της ΑΔΕΔΥ). Καταγγέλλουν παράλληλα τις ηγεσίες του «μαύρου μετώπου» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, που σχεδόν 11 μήνες από το τελευταίο Συνέδριο, όπου οι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι ανέδειξαν σεκάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να καθηλώσουνστην ανυποληψία και την ανυπαρξία όπου βρισκόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τελευταία πράξη «η άρνησή τους για την τακτική συνεδρίαση στις 7 Μάη, λίγες μέρες πριν την πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μάη. Παγιωμένοι επί δεκαετίες σε μια τυπική, γραφειοκρατική, διακοσμητική λειτουργία της ΕΔΟΘ, μακριά από τους χώρους δουλειάς και τη ζωντανή επαφή με τους εργαζόμενους, επιμένουν και προσπαθούν να επιβάλουν αυτούς τους ρυθμούς δουλειάς και στο σήμερα, που τα προβλήματα συσσωρεύονται και οξύνονται δραματικά. Είναι χαρακτηριστική η πρόταση από μέλος τους στην Εκτελεστική Επιτροπή για αναβολή της συνεδρίασης για τις 21 του Μάη, δυο βδομάδες μετά την απεργία...», σημειώνει η ΔΑΣ.

Στο πλαίσιο της απεργίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) καλεί κάθε απόστρατη και απόστρατο να δώσει το «παρών» στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται, τονίζοντας πως «σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονται και οι ιμπεριαλιστικές πολεμικές αντιπαραθέσεις κλιμακώνονται, με την κυβέρνηση που εφαρμόζει αντιλαϊκές πολιτικές να ζητά σιγή νεκροταφείου και "να βάλει ο λαός τα κεφάλια μέσα", δεν χωρά καμιά αναμονή και κανένας συμβιβασμός. Δεν ανεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των πολέμων τους. Μαζί με τα παιδιά μας, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, δίνουμε ραντεβού και συμμετέχουμε μαζικά και αγωνιστικά την Τετάρτη 13 Μάη 2026 στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και σε όλη τη χώρα».