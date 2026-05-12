Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο Νίκαιας την Πέμπτη

Τρίωρη στάση εργασίας (12 μ.-3 μ.μ.) την Πέμπτη 14 Μάη αποφάσισε η ΕΙΝΑΠ για τους γιατρούς του Νοσοκομείου της Νίκαιας, απαιτώντας να μη μειωθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών.

Αφορμή είναι το γεγονός ότι παρά τις προφορικές δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας ότι με νομοθετική ρύθμιση θα επίλυε το ζήτημα των θέσεων των ειδικευομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, μειώνοντας τους ειδικευόμενους των παθολογικών κλινικών κατά 14, από 44 σε 30, τους ειδικευόμενους των καρδιολογικών και των χειρουργικών κλινικών κατά 4.

«Είναι σαφές ότι κριτήριο του αριθμού των θέσεων των ειδικευόμενων πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού», σημειώνει η ΕΙΝΑΠ. Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, ένα από τα νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση στα επείγοντα, με εκατοντάδες εισαγωγές ασθενών, που καλύπτει όλο τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, το Αιγαίο και τη μισή Πελοπόννησο, «οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών πρέπει να αυξηθούν και να συνοδευτούν από παράλληλη αύξηση των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών, ειδικά στις παθολογικές ειδικότητες», είναι η απαίτηση των νοσοκομειακών γιατρών.