ΕΣΚ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Νέες καταγγελίες για ζητήματα ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στο FIR Αθηνών το τελευταίο 24ωρο δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων». Αυτό τονίζει η ΕΣΚ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με αφορμή τα προβλήματα που σημειώθηκαν το Σάββατο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατά διαστήματα οι συχνότητες δεν λειτουργούσαν, παρά μόνο με τη λειτουργία εφεδρικών.

Επίσης εκτός λειτουργίας ήταν οι πτήσεις VFR (οπτική προσέγγιση σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου), με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης της κίνησης, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο επιβατικό κοινό.

Η ΕΣΚ αναδεικνύει τον κίνδυνο που υπάρχει λόγω των απαρχαιωμένων συστημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ σημειώνει ότι «οι υποδομές και ο εναέριος χώρος της Ελλάδας έχουν γίνει πιθανός στόχος εξαιτίας της συμμετοχής της κυβέρνησης στις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα καταγγέλλει ότι «ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων για μείωση της χωρητικότητας έπειτα από το συμβάν στις 4 του Γενάρη, όταν χάθηκε η επικοινωνία στο FIR Αθηνών για ώρες. Κι όμως, η κυβέρνηση προσπαθεί με νέα Γενική Συνέλευση στην ΕΕΕΚΕ (Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας), που θα γίνει στις 13/5/2026, με υποσχέσεις, εξαγορά και απειλές να πιέσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να δεχτούμε αυξημένες χωρητικότητες στα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, την ίδια ώρα που χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη! Οι εργαζόμενοι του κλάδου βάζουμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή! Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα που προδιαγράφεται. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας και αρνούμαστε να ανακαλέσουμε την απόφασή μας».