Τρίτη 12 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΣΚ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Νέες καταγγελίες για ζητήματα ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Αθήνας

«

Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στο FIR Αθηνών το τελευταίο 24ωρο δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων». Αυτό τονίζει η ΕΣΚ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με αφορμή τα προβλήματα που σημειώθηκαν το Σάββατο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατά διαστήματα οι συχνότητες δεν λειτουργούσαν, παρά μόνο με τη λειτουργία εφεδρικών.

Επίσης εκτός λειτουργίας ήταν οι πτήσεις VFR (οπτική προσέγγιση σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου), με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης της κίνησης, γεγονός που δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο επιβατικό κοινό.

Η ΕΣΚ αναδεικνύει τον κίνδυνο που υπάρχει λόγω των απαρχαιωμένων συστημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ σημειώνει ότι «οι υποδομές και ο εναέριος χώρος της Ελλάδας έχουν γίνει πιθανός στόχος εξαιτίας της συμμετοχής της κυβέρνησης στις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα καταγγέλλει ότι «ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων για μείωση της χωρητικότητας έπειτα από το συμβάν στις 4 του Γενάρη, όταν χάθηκε η επικοινωνία στο FIR Αθηνών για ώρες. Κι όμως, η κυβέρνηση προσπαθεί με νέα Γενική Συνέλευση στην ΕΕΕΚΕ (Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας), που θα γίνει στις 13/5/2026, με υποσχέσεις, εξαγορά και απειλές να πιέσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να δεχτούμε αυξημένες χωρητικότητες στα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, την ίδια ώρα που χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη! Οι εργαζόμενοι του κλάδου βάζουμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή! Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα που προδιαγράφεται. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας και αρνούμαστε να ανακαλέσουμε την απόφασή μας».

  • Στο μεταξύ, πανικός επικράτησε χθες σε πτήση της «Lufthansa» με προορισμό το Μόναχο, λόγω ένδειξης βλάβης στον κινητήρα. Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του επέστρεψε εκτάκτως στο «Ελ. Βενιζέλος», αφού ο πιλότος ενημέρωσε για ένδειξη φωτιάς σε έναν κινητήρα. Την προσγείωση ακολούθησε διαδικασία άμεσης εκκένωσης, μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης, ενώ δεν χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική.
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
