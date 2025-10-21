ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Να παρθούν μέτρα για τις συνθήκες διαβίωσης και δουλειάς των μεταναστών εργατών γης

Νέα παρέμβαση στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, και συγκεκριμένα στον γενικό γραμματέα του, Μάνο Λογοθέτη, απαιτώντας άμεσα μέτρα βελτίωσης της διαβίωσης και της εργασίας των μεταναστών εργατών γης, πραγματοποίησαν το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κατέθεσαν υπόμνημα για τις πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, διαμονής, υγιεινής και εργασίας των μεταναστών εργατών γης στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας.

Επιπλέον, έθεσαν ζητήματα και ερωτήματα για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των χιλιάδων μεταναστών που εργάζονται στα φραουλοχώραφα και στις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις.

Ο γγ του υπουργείου δεσμεύτηκε για έγγραφες απαντήσεις εντός μίας εβδομάδας, οι οποίες και αναμένονται.

«Το σωματείο και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας συνεχίζουν τον αγώνα τους και τις συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των μεταναστών εργατών», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς.