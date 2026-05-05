ΛΙΒΑΝΟΣ

Προχωρά το ισραηλινό σχέδιο για «νέα Γάζα» στον νότο

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το ασταμάτητο εναέριο σφυροκόπημα και την κατεδάφιση κτιρίων σε χωριά και πόλεις τουενώ συνεχίζεται η αντίσταση από ένοπλους της Χεζμπολάχ,

Χτες το απόγευμα καταγράφηκαν σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και μαχητές της Χεζμπολάχ στη νότια πόλη του Λιβάνου Χαλάτ Αλ Ρατζ, στο πλαίσιο προσπάθειας του Ισραήλ να ελέγξει την περιοχή επεκτείνοντας την αδηφάγα «κίτρινη ζώνη ασφαλείας», κάνοντας κουρελόχαρτο τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου και απειλώντας ή καταστρέφοντας τη ζωή Λιβανέζων αμάχων.

Την Κυριακή το πρωί νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή προκάλεσε τον θάνατο 7 Λιβανέζων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 4 στο χωριό Αραμπσαλίμ. Λίγες ώρες μετά ακολούθησε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού που ζητούσε από τους χωρικούς 11 χωριών της περιφέρειας Ναμπατίγιε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Λίγες μέρες πριν ο ισραηλινός στρατός είχε απειλήσει να βομβαρδίσει και περιοχές πέραν της «κίτρινης γραμμής» που ο ίδιος χάραξε στο λιβανέζικο έδαφος, με πρόσχημα τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» λόγω των εντεινόμενων εύστοχων επιθέσεων της Χεζμπολάχ με drones οπτικών ινών, τις οποίες αδυνατεί να σαμποτάρει ή να εξουδετερώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στις τελευταίες περίπου 10 μέρες έχουν σκοτωθεί από τέτοιες επιθέσεις τουλάχιστον 2 Ισραηλινοί στρατιώτες και έχουν τραυματιστεί δεκάδες άλλοι.

Πάντως, χθες ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι τάχθηκε κατά της συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη χώρα.

Νέο μήνυμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Την ίδια μέρα ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε γραπτή ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο, μόνο συνεχιζόμενες ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις». Πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν λέξεις για να καταδικάσει κανείς τις καθημερινές επιθέσεις σε αμάχους, τις κατεδαφίσεις σε πόλεις και χωριά και τη δολοφονία παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων», ενώ εκτίμησε ότι στόχος των επιθέσεων αυτών είναι η αρπαγή δικαιωμάτων και η κατοχή γης «και του μέλλοντος διά της βίας». Παρατήρησε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «έχουν παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας πάνω από 10.000 φορές», αλλά παρά την ισχύ των όπλων αδυνατούν να επιτύχουν τους στόχους τους «απέναντι στην αντίσταση».

Επανέλαβε δε ότι ο Λίβανος είναι το μέρος που δέχεται επίθεση, γι' αυτό και απαιτεί «εγγυήσεις για την ασφάλειά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα». Απέρριψε τα ισραηλινά προσχήματα περί προστασίας εποικισμών του βόρειου Ισραήλ, καθώς - όπως επεσήμανε - η λιβανέζικη πλευρά τήρησε τους όρους συμφωνίας της 27ης Νοέμβρη 2024, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων δυνάμεις του στρατού της χώρας νότια του ποταμού Λιτάνι.

Απευθυνόμενος εμμέσως στην κυβέρνηση του Λιβάνου, την κάλεσε να σταματήσει να μαχαιρώνει «πισώπλατα την αντίσταση» και ζήτησε «εθνική ενότητα». «Δεν σας ζητάμε να υιοθετήσετε τις πεποιθήσεις της αντίστασης, αλλά να μην υπηρετείτε τον εχθρό σε αυτήν την ευαίσθητη φάση», τόνισε. Για άλλη μια φορά απέρριψε τις άμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, χαρακτηρίζοντάς τες «δωρεάν παραχωρήσεις χωρίς αποτελέσματα», πέρα από τα οφέλη που δίνουν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τα «πολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ» ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Νοέμβρη. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ανέφερε τους ακόλουθους «τέσσερις παράγοντες» που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη χώρα να ξεπεράσει τη σημερινή φάση: Συνέχιση της αντιστασιακής δραστηριότητας, εσωτερική κατανόηση και συνοχή, εξασφάλιση οφέλους από περιφερειακές συμφωνίες, αξιοποίηση διεθνούς ή περιφερειακής πίεσης στο Ισραήλ.