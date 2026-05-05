ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Επιθέσεις και σχέδια αναζωπύρωσης συγκρούσεων

Αλλους τρεις Παλαιστίνιους σκότωσε το Σάββατο ο ισραηλινός στρατός στη νότια Λωρίδα της Γάζας, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 στουςκαι στους

Το πρόσχημα που επικαλέστηκαν οι δυνάμεις εισβολής ήταν το πέρασμα της «κίτρινης γραμμής», υποτίθεται «ζώνης ασφαλείας» που καλύπτει πάνω από το 50% του εδάφους της Γάζας.

Στο συνεχιζόμενο κλίμα τρομοκρατίας, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο μελετά σενάρια επανέναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας με πρόσχημα τη «μη τήρηση» της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς επειδή δεν προχωρά τη διαδικασία αφοπλισμού. Τα σενάρια επανέναρξης του πολέμου επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς - όπως τονίζουν αναλυτές - κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι η αύξηση της στρατιωτικής πίεση στη Γάζα θα μπορούσε να τονώσει τη δημοτικότητα του κόμματος «Λικούντ», του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενόψει των εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβρη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Haaretz», «οι επανειλημμένες διαρροές για την εντεινόμενη ισχύ της Χαμάς δεν είναι τυχαίες, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο σχεδιασμών για τη δημιουργία προσχημάτων και την εξαπόλυση νέας φάσης επιθέσεων στη Γάζα, για πιθανά εκλογικά οφέλη υπέρ του πρωθυπουργού». Υποστηρίζεται δε ότι σε περίπτωση που ο Τραμπ διατηρήσει την πίεση για ανάσχεση των ισραηλινών επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο, ο Νετανιάχου «μπορεί να συντηρήσει τις φλόγες του πολέμου σε άλλα μέτωπα, ειδικά όσο πλησιάζουν οι γενικές εκλογές του Οκτώβρη».

Στο μεταξύ, πολιτικές πηγές που επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα αναφέρουν ότι η Χαμάς έχει δείξει κάποια «πρώτη έγκριση για να συζητήσει το θέμα των όπλων», αλλά το συνδέει με την εξασφάλιση παλαιστινιακών πολιτικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο ευρύτερων διακανονισμών ασφαλείας.

Νέες εισβολές και σχέδια στη Δυτική Οχθη

Νέα εισβολή πραγματοποίησε χτες το πρωί ο ισραηλινός στρατός στην πόλη Καλκίγια της Δυτικής Οχθης, από την ανατολική είσοδο, στο πλαίσιο της οποίας μοιράστηκε «ενημερωτικό υλικό» και έγιναν «έρευνες». Νοτιοανατολικά της Βηθλεέμ, έποικος που επέβαινε σε ΙΧ προσπάθησε να παρασύρει Παλαιστίνια από το χωριό Μανίγια, ενώ διέσχιζε κεντρικό δρόμο. Η γυναίκα τη γλίτωσε, ενώ ο έποικος έφυγε αμέσως από τον χώρο.Το ίδιο 24ωρο ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς εξέδωσε προεδρικό διάταγμα, διορίζοντας νέο 8μελές Συμβούλιο Διευθυντών της «Νομισματικής Αρχής». Εν μέσω καθημερινών επιθέσεων από Εβραίους έποικους και τον στρατό κατοχής, η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε χτες προϋπολογισμό ύψους 270 εκατ. δολαρίων (1 δισ. σέκελ) για την οικοδόμηση νέου οδικού δικτύου σε παλαιστινιακής ιδιοκτησίας γη, προκειμένου να χρησιμοποιούνται μόνο από εποίκους. Σύμφωνα με τη «Haaretz», το σχέδιο του νέου οδικού δικτύου αφορά τη σύνδεση νέων εποικισμών στη Δυτική Οχθη, όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο έποικοι.