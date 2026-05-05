Τρίτη 5 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
Ξέσπασμα ιού σε κρουαζιερόπλοιο αφήνει τρεις νεκρούς

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τρεις άλλοι νοσούν μετά από ξέσπασμα χανταϊού (hantavirus) σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι τρεις νεκροί είναι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», το οποίο ανήκει στην «Oceanwide Expeditions» και βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Οι τοπικές αρχές δεν επέτρεπαν την αποβίβαση των επιβατών, αλλά αξιολόγησαν δύο μέλη του πληρώματος με συμπτώματα που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Από τα έξι συμπτωματικά άτομα, μόνο ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά για χανταϊό - ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Τα άλλα πέντε δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 3 Απρίλη με στάσεις στην Ανταρκτική και την Αγία Ελένη. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία, ηλικίας 70 και 69 ετών. Ο σύζυγος πέθανε στην Αγία Ελένη και η σύζυγος κατέρρευσε σε αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, προκαλώντας σοβαρό πνευμονικό σύνδρομο με θνητότητα άνω του 30%. Μόνο ο σπάνιος ιός των Ανδεων, ενδημικός στη Χιλή και την Αργεντινή, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Προχωρά το ισραηλινό σχέδιο για «νέα Γάζα» στον νότο
Φουντώνουν τη σύγκρουση οι νέες επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ
Διευρύνεται το ρήγμα ΗΠΑ και Ευρωπαίων «συμμάχων»
Δεκάδες ηγέτες στο Γερεβάν με στόχο να μειωθεί η επιρροή της Ρωσίας
Νέες κυρώσεις και απειλές των ΗΠΑ, μαζική - μαχητική απάντηση ηγεσίας και λαού
Επιθέσεις και σχέδια αναζωπύρωσης συγκρούσεων
 Νέοι δίαυλοι μεταξύ Περσικού Κόλπου και Ασίας
 Απεργιακές κινητοποιήσεις για καλύτερες συνθήκες δουλειάς
 Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες ενώ ο Ζελένσκι ζητά ένταξη στην ΕΕ
 Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με δύο νεκρούς
 Ενταση στη δίκη Ιμάμογλου
Νέο ατύχημα με αεροπλάνο
 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι περισσότερες επαρχίες
 Ο Μελανσόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ