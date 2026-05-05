Ξέσπασμα ιού σε κρουαζιερόπλοιο αφήνει τρεις νεκρούς

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον τρεις άλλοι νοσούν μετά από ξέσπασμα χανταϊού (hantavirus) σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανακοίνωσε την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Οι τρεις νεκροί είναι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», το οποίο ανήκει στην «Oceanwide Expeditions» και βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Οι τοπικές αρχές δεν επέτρεπαν την αποβίβαση των επιβατών, αλλά αξιολόγησαν δύο μέλη του πληρώματος με συμπτώματα που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Από τα έξι συμπτωματικά άτομα, μόνο ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά για χανταϊό - ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Τα άλλα πέντε δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 3 Απρίλη με στάσεις στην Ανταρκτική και την Αγία Ελένη. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία, ηλικίας 70 και 69 ετών. Ο σύζυγος πέθανε στην Αγία Ελένη και η σύζυγος κατέρρευσε σε αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, προκαλώντας σοβαρό πνευμονικό σύνδρομο με θνητότητα άνω του 30%. Μόνο ο σπάνιος ιός των Ανδεων, ενδημικός στη Χιλή και την Αργεντινή, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.