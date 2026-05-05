ΗΠΑ

Νέο ατύχημα με αεροπλάνο

Σταματημό δεν έχουν τα ατυχήματα με αεροσκάφη στις ΗΠΑ, όπου αυτή τη φορά τραυματίστηκε ο οδηγός ενός ... φορτηγού, όταν ένα Boeing 767 της «United Airlines» έπεσε πάνω στο όχημα, ενώ προσγειωνόταν προχτές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ Λίμπερτι.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση 169 από τη Βενετία της Ιταλίας και κινούταν με ταχύτητα πάνω από 260 χλμ./ώρα, όταν διέσχισε τον αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ, ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο και κατά την προσγείωση έπεσε πάνω στο φορτηγό όπως και πάνω σε στύλο φωτισμού, ενώ μετέφερε πάνω από 200 επιβάτες και 10μελές πλήρωμα.

Το όχημα εκτελούσε δρομολόγιο παράδοσης αρτοσκευασμάτων σε αποθήκη του αεροδρομίου.

Ο οδηγός του φορτηγού κόπηκε στο χέρι από σπασμένα γυαλιά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά - ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η εταιρεία από την πλευρά της περιορίστηκε σε ανακοίνωσή της να αναφέρει ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και τροχοδρόμησε κανονικά προς την πύλη, χωρίς τραυματισμούς. Η ομάδα συντήρησης αξιολογεί τις ζημιές, ενώ το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από την υπηρεσία εν αναμονή έρευνας.

Μόλις τον περασμένο Φλεβάρη ένα αεροσκάφος της «Delta» αναποδογύρισε στο Τορόντο, άλλο της «American Airlines» συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσιγκτον. Επίσης η εταιρεία «Southwest» ακύρωσε χιλιάδες πτήσεις μετά από σοβαρά τεχνικά προβλήματα.

Ειδικευμένοι εργαζόμενοι στον χώρο σημειώνουν ότι η γήρανση του στόλου, οι ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και η αυξημένη κίνηση συσσωρεύουν παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους ατυχημάτων. Δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση στον βωμό της κερδοφορίας των εταιρειών θυσιάζεται η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.