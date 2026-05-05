Τρίτη 5 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι περισσότερες επαρχίες

Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Ισημερινού, του Προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, με το πρόσχημα της δημόσιας ασφάλειας και της «αντιμετώπισης της εγκληματικότητας», κήρυξε την Κυριακή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 74% της επικράτειας, δηλαδή τις περισσότερες επαρχίες στη χώρα, την ώρα που φουντώνουν οι λαϊκές διαμαρτυρίες για την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται και πλήττει βάναυσα τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων.

Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Αστυνομίας του Ισημερινού περιπολούν τους δρόμους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 11 μ.μ. έως τις 5 π.μ., που ανακοινώθηκε ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 18 Μάη.

Και με αφορμή τον γιορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις, διατρανώνοντας την οργή τους για την επιδείνωση της ζωής των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ξεκίνησαν πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών σε κείμενο που απαιτεί την παραίτηση της κυβέρνησης και την προκήρυξη νέων εκλογών.

    

ΚΟΣΜΟΣ
