ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δεκάδες ηγέτες στο Γερεβάν με στόχο να μειωθεί η επιρροή της Ρωσίας

Για πρώτη φορά συμμετείχε ο Καναδάς με φόντο την επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Με έμφαση στη μείωση της επιρροής της Ρωσίας στην Αρμενία, αλλά και στο φόντο των ανακοινώσεων των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, συγκεντρώθηκαν χθες στο Γερεβάν ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από περίπου, στο πλαίσιο της

Η EPC - μια πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμ. Μακρόν - συγκλήθηκε πρώτη φορά το 2022 με τη συμμετοχή μελών της ΕΕ και άλλων χωρών της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τουρκίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Ισλανδίας, της Σερβίας και άλλων βαλκανικών κρατών, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραδέχτηκε χθες ότι οι «εντάσεις» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ευρώπης είναι υψηλές, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής, στην οποία κυριάρχησαν οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Ιράν.

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ο Στάρμερ και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνομιλίες για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα ταμείο καινοτομίας της ΕΕ και να επιδείξουν «φιλόδοξη» στάση στη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ αυτό το καλοκαίρι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν τον Μάρτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλει κονδύλια στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) για πρώτη φορά από το Brexit, εάν επιθυμεί να συμμετάσχει στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Χθες για πρώτη φορά συμμετείχε ο Καναδάς, με τον πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, να ταξιδεύει στο Γερεβάν. Η κυβέρνηση Κάρνεϊ επιδιώκει να «οικοδομήσει» ένα νέο δίκτυο εμπορικών και διπλωματικών «συμμαχιών» μετά τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Οι ηγέτες εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους σε μια πιο «φιλοδυτική» πορεία της Αρμενίας με «σταδιακή αποσύνδεσή της» από τη Ρωσία, ενόψει και των εκλογών του Ιούνη. Το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργού, Νικόλ Πασινιάν, αντιμετωπίζει τρία κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι πιο φιλικά προς τη Ρωσία.

Στην Αρμενία βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Αρμενία είναι μέλος της υπό ρωσική ηγεσία Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης και της στρατιωτικής «συμμαχίας» Οργανισμός Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), αν και σε αυτό πάγωσε τη συμμετοχή της το 2024.

Σήμερα το Γερεβάν φιλοξενεί την πρώτη διμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ Αρμενίας - ΕΕ, που ενδέχεται να οδηγήσει στην προσφορά επιπλέον χρηματοδότησης από το μπλοκ για την προώθηση της ...«δημοκρατίας», καθώς και σε απελευθέρωση του καθεστώτος βίζα. Οταν η επίτροπος διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, επισκέφθηκε τη χώρα τον Μάρτη, δήλωσε ότι «η Αρμενία και η ΕΕ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά».

Η χώρα των 3 εκατομμυρίων κατοίκων υπέγραψε μια ολοκληρωμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ το 2017. Πέρσι, υιοθέτησε νόμο με τον οποίο δηλώνει επίσημα την πρόθεσή της να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο μπλοκ, ενώ πρόσφατα ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, ξεκαθάρισε ότι η Αρμενία δεν θα μπορούσε να είναι μέλος τόσο της ΕΕ όσο και του CSTO. «Είναι απλώς αδύνατο εξ ορισμού», είχε πει στον Πασινιάν.