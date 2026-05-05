ΓΑΛΛΙΑ

Ο Μελανσόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές

Την υποψηφιότητά του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, που θα γίνουν τον Απρίλη του 2027, ανακοίνωσε ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, ιδρυτικό στέλεχος του οπορτουνιστικού μορφώματος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», που όλα τα τελευταία χρόνια πρωτοστατεί στην αναμόρφωση της σοσιαλδημοκρατίας και γενικά του αστικού πολιτικού χάρτη στη χώρα.

Μιλώντας την Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ο Μελανσόν υποστήριξε ότι αν η παράταξή του «ηγείτο της Γαλλίας, θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τη δύναμή μας να σταματήσουμε τον Τραμπ και τον Νετανιάχου», με φόντο την κριτική που διευρύνεται εντός ΕΕ απέναντι στην Ουάσιγκτον και τις ευρωατλαντικές αντιθέσεις που βαθαίνουν (βλέπε και εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ - Γερμανίας). Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «θα δημιουργούσαμε ένα μέτωπο απόρριψης του πολέμου με βάση το διεθνές δίκαιο», ταμπουρωμένος πίσω από τα προσχήματα που προσφέρει και ο ΟΗΕ σε μια σειρά ιμπεριαλιστικές μεθοδεύσεις ή/και επεμβάσεις, ενώ δεν απέφυγε να προσθέσει και ότι «θα υποστηρίξουμε τις θέσεις της κυβέρνησης του κ. Σάντσεθ στην Ισπανία, η οποία αντιτίθεται στον Τραμπ». Εμφανίζοντας κι αυτός ως πηγή του προβλήματος μερικές από τις επιλογές και συμμαχίες της ΕΕ και όχι τον ίδιο τον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, εστίασε τα πυρά του στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και Ισραήλ, λέγοντας ότι «θα την αναστείλουμε» και τασσόμενος υπέρ του εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Ο Μελανσόν ήταν υποψήφιος Πρόεδρος ξανά το 2012, το 2017 και το 2022. Προερχόμενος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) έχει υπηρετήσει και ως υπουργός (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) στην κυβέρνηση Ζοσπέν.

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το καλοκαίρι του 2024, η «Ανυπότακτη Γαλλία» ηγήθηκε της δημιουργίας του «Νέου Λαϊκού Μετώπου» (Nouveau Front Populaire - NFP) - όπου συμμετείχαν ακόμα το μεταλλαγμένο ΚΚ Γαλλίας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) και οι Οικολόγοι (EΕLV) - που υψώνοντας τους τόνους ενάντια στην «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν, τελικά, επιβεβαιώθηκε ως σημαντικό δεκανίκι της «μακρονικής» παράταξης και πρωταγωνιστής στην αναβάπτιση της σοσιαλδημοκρατίας στη Γαλλία και όχι μόνο. Ενδεικτικά, στον β' γύρο των εκλογών, σε περιοχές όπου υποψήφιοί του δεν είχαν προκριθεί στον β' γύρο, καλούσε ανοιχτά σε υπερψήφιση των μακρονικών υποψηφίων.

Αντίστοιχα και προχτές, ο Μελανσόν διακήρυξε ως «βασικό αντίπαλό μας» την «Εθνική Συσπείρωση», παραμερίζοντας τις ευθύνες (και) της μακρονικής παράταξης στην ανάδειξη και «καταξίωση» της «RN» σε βασικό πόλο που διεκδικεί με αξιώσεις την κυβερνητική διαχείριση στη Γαλλία, με φόντο τη σοβαρή ανησυχία για την πορεία και τη θέση της ΕΕ, που μεγαλώνει στο εσωτερικό μιας σειράς σημαντικών μελών της λυκοσυμμαχίας.