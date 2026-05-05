ΚΟΥΒΑ

Νέες κυρώσεις και απειλές των ΗΠΑ, μαζική - μαχητική απάντηση ηγεσίας και λαού

H κυβέρνηση των ΗΠΑ κλιμακώνει τις. Επίσης οι κυρώσεις περιλαμβάνουν και όσους δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ενέργειας, των εξορύξεων, της άμυνας ή της ασφάλειας της Κούβας, ή έχουν παράσχει υλική, οικονομική ή τεχνολογική υποστήριξη στην κυβέρνηση της Κούβας ή σε άλλα «υπό κυρώσεις» άτομα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται ή συναλλάσσεται με «υπό κυρώσεις» άτομα ή οργανισμούς θα υποστεί πλήρη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων στις ΗΠΑ. Δηλαδή επί της ουσίας το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών, μπορεί να απαγορεύσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να επιβάλει περιορισμούς ή να παγώσει περιουσίες και συμφέροντα. Το διάταγμα δεν αναφέρει κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο και τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τα μέτρα που ανακοίνωσε με το γελοίο και απόλυτα αβάσιμο επιχείρημα ότι η Κούβα αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή υποτίθεται ότι υποστηρίζει ομάδες που η κυβέρνησή του θεωρεί μονομερώς τρομοκρατικές.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ απείλησε ότι «αφού τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν (η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πάει και πολύ καλά για τις ΗΠΑ...) το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» επιστρέφοντας θα σταματήσει έξω από ακτές της Κούβας και θα την αναγκάσει «να παραδοθεί».

Η αμερικανική κυβέρνηση, στην προσπάθεια αναβίωσης του «δόγματος Μονρόε» που επί Τραμπ εμφανίζεται ως «δόγμα Ντονρόε», ουσιαστικά θεωρεί όλο το δυτικό ημισφαίριο σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική «πίσω αυλή» της, έναντι άλλων ανταγωνιστών, κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας. Βέβαια η Κούβα αποτελεί για το παράδειγμά της «καρφί στο μάτι» του ιμπεριαλισμού.

Αμεση απάντηση από την κυβέρνηση και τον κουβανικό λαό

Αμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης της Κούβας, αλλά και το μήνυμα καταδίκης του πρόσφατου ενεργειακού αποκλεισμού και του γενικότερου υπερεξηντάχρονου αποκλεισμού που έστειλε μαζικά ο κουβανικός λαός με τις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις - συμμετείχαν πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το νησί - και τις πάνω από 6,2 εκατομμύρια υπογραφές υπεράσπισης της πατρίδας (το 81% του πληθυσμού πάνω από 16 ετών).

Τόσο ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, Πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας και Πρόεδρος της χώρας, όσο και ο Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, υπουργός Εξωτερικών και μέλος του ΠΓ, σε παρεμβάσεις τους στη Διεθνή Συνάντηση οργανώσεων αλληλεγγύης στην Κούβα που έγινε το Σάββατο στην Αβάνα με τίτλο «Για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς: Ενεργή αλληλεγγύη στην εκατονταετηρίδα του Φιντέλ», με τη συμμετοχή πάνω από 700 αγωνιστών από όλο τον κόσμο, ξεκαθάρισαν ότι οι απειλές για στρατιωτική επέμβαση και οι δυσκολίες δεν πρόκειται να λυγίζουν τη θέληση του κουβανικού λαού να υπερασπιστεί την επανάστασή του. Απέρριψαν κατηγορηματικά τα νέα κατασταλτικά μέτρα που έχουν εξωεδαφικό χαρακτήρα και παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.