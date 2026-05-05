ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Νέοι δίαυλοι μεταξύ Περσικού Κόλπου και Ασίας

Γέφυρες νέων ενεργειακών (και όχι μόνο) συνεργασιών βρίσκονται υπό επεξεργασία στη σκιά του πολέμου που φουντώνει στη Μέση Ανατολή, συνδέοντας σημαντικές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του Περσικού Κόλπου και χώρες της Ασίας.

Μεταξύ άλλων, τους δεσμούς τους ενισχύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και η Νότια Κορέα που μία μέρα μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον OPEC «έκλεισαν» τη «Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής Συνεργασίας» (CEPA), που προβλέπει κατάργηση ή μείωση των δασμών σε περίπου 91,2% των αγαθών που οι δύο πλευρές εμπορεύονται μεταξύ τους.

Το 2025 το διμερές εμπόριο πλην πετρελαίου έφτασε περίπου τα 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Εμιρατινός υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, δήλωσε ότι η συμφωνία θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς και θα ενισχύσει τη συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνολογία, η βιομηχανία και γενικά οι εφοδιαστικές αλυσίδες.

Την ίδια στιγμή, την εμπορική σχέση της με τη Σεούλ μελετά πώς θα διευρύνει και η Ντόχα. Πρόσφατα βρέθηκε στη Σεούλ ο Καταριανός υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, έχοντας επαφές για επέκταση της διμερούς επενδυτικής συνεργασίας σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, η βιοτεχνολογία.

Μέσα στις συνθήκες αυτές, δεδομένα μελετά και η Ιαπωνία, που μέχρι τέλη Φλεβάρη προμηθευόταν φυσικό αέριο κυρίως από το Ιράν.

Οπως έγινε γνωστό χτες, αντιπροσωπεία της εθνικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καζακστάν, της KazMunayGaz (KMG), βρέθηκε στο Τόκιο, όπου συζήτησε τις προμήθειες πετρελαίου προς την Ιαπωνία, αλλά και την πιθανή συμμετοχή ιαπωνικών κεφαλαίων στα έργα εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου που η εταιρεία συνεχίζει.

Σημειωτέον ότι η ιαπωνική Inpex είναι μέλος διεθνούς κοινοπραξίας που αναπτύσσει το τεράστιο πετρελαϊκό πεδίο Kashagan του Καζακστάν.

Ρεπορτάζ των «Financial Times» παρατηρούσε ότι η Νότια Κορέα ανακοίνωσε την επιτάχυνση της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).