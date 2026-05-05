ΕΥΡΩΠΗ

Απεργιακές κινητοποιήσεις για καλύτερες συνθήκες δουλειάς

Στο Βέλγιο οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ «Aldi» απεργούν ενάντια στη λειτουργία τις Κυριακές

Απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Βέλγιο πάνω από 8 στα 10 σούπερ μάρκετ «Aldi» στην περιοχή των Βρυξελλών και στις γύρω περιοχές έμειναν κλειστά το Σάββατο μετά από απεργία του προσωπικού των καταστημάτων, την οποία υποστήριξαν τα συνδικάτα Setca και CNE.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την ανακοίνωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα μελλοντικά ανοίγματα τις Κυριακές. Τον Ιούνη θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων του προσωπικού και της διοίκησης σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Στα τέλη Απρίλη δεκάδες σούπερ μάρκετ «Aldi», κυρίως στη Φλάνδρα, είχαν μείνει κλειστά λόγω απεργίας, μετά την ανακοίνωση για πιθανή λειτουργία την Κυριακή.

Στην Πορτογαλία οι υγειονομικοί ξεκίνησαν χθες 48ωρη απεργία διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ενώ διαδήλωσαν στη Λισαβόνα.

«Η απεργία θα καλύψει όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους, την επαγγελματική τους πορεία ή την ένταξή τους σε συνδικάτα», αναφέρει ανακοίνωση της Εθνικής Ενωσης Εργαζομένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς (STTS).

Με αυτήν την απεργία το συνδικάτο απαιτεί μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού, για να σταματήσουν οι υπερωρίες των 14ωρων και 16ωρων συνεχόμενων ωρών εργασίας.

Η Πορτογαλική Ενωση Νοσηλευτών (SEP) έχει ήδη κηρύξει μία ακόμα εθνική απεργία για τις 12 Μάη, η οποία θα καλύψει τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα.

Στην Ιταλία, σε διήμερη «σχολική απεργία» προχωρούν αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολείων. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις συμπίπτουν με τις προγραμματισμένες εξετάσεις INVALSI για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα συνδικάτα κατηγορούν την κυβέρνηση και τον υπουργό Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα για πολιτικές που ευνοούν τις επιχειρήσεις και περιορίζουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παράλληλα θέτουν ζητήματα μισθολογικών αυξήσεων, νέων προσλήψεων και ενίσχυσης της στήριξης των μαθητών με αναπηρία.

Τα συνδικάτα ασκούν έντονη κριτική στη μεταρρύθμιση των τεχνικών ιδρυμάτων, που θα υποτάξει αυτά τα σχολεία στις εταιρείες, θέτοντας σε κίνδυνο τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ειδικά για την εργατική τάξη.