Τρίτη 5 Μάη 2026
ΤΟΥΡΚΙΑ
Ενταση στη δίκη Ιμάμογλου

Τεταμένη ατμόσφαιρα επικράτησε χτες, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης Εκρέμ Ιμάμογλου, όπου ο (αποπεμφθείς) πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά, κατάχρηση δημόσιου χρήματος κ.τ.λ.

Κατά την τοποθέτηση ενός από τους συνηγόρους υπεράσπισης (πρόκειται για υπόθεση με εκατοντάδες κατηγορούμενους), υψώθηκαν σημαντικά οι τόνοι όταν ο πρόεδρος της δικαστικής έδρας έκρινε ότι εκδηλώθηκε ασέβεια και απείθεια, αρνούμενος να δώσει τον λόγο στους συνηγόρους υπεράσπισης και ζητώντας τη διακοπή της διαδικασίας. Κατηγορούμενοι και συνήγοροι αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, με τον ίδιο τον Ιμάμογλου να καλεί τους χωροφύλακες να ...τον απομακρύνουν, κατηγορώντας τις δικαστικές αρχές ότι «μας έχουν κάνει μπαλάκι» κ.τ.λ. Τελικά η δίκη διεκόπη. Χτες ήταν η 7η κατά σειρά φορά που διακόπηκε η διαδικασία.

Θυμίζουμε ότι ο Ιμάμογλου συνελήφθη την άνοιξη του 2025, λίγο αφού είχε γίνει γνωστή η πρόθεσή του να είναι υποψήφιος Πρόεδρος στις επόμενες εκλογές και ενώ δημοσκοπήσεις τον εμφάνιζαν να έχει σημαντικό προβάδισμα, ακόμα και από τον σημερινό Πρόεδρο και ηγέτη του ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ρ. Τ. Ερντογάν.

Το σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα CHP, από το οποίο προέρχεται ο Ιμάμογλου, επιμένει ότι πρόκειται για μια δίκη πολιτικά υποκινούμενη, απευθυνόμενος μεταξύ άλλων και στις Βρυξέλλες να «παρέμβει», στο όνομα της «αμεροληψίας στη δικαιοσύνη» και της «υπεράσπισης των ατομικών ελευθεριών» στην Τουρκία, όπου θυμίζουμε εδώ και χρόνια «τρέχουν» ενδοαστικές διεργασίες.

    

