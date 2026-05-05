ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες ενώ ο Ζελένσκι ζητά ένταξη στην ΕΕ

Παρότι τα φώτα της δημοσιότητας συγκεντρώνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, άλλος ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτός των ΝΑΤΟ και ΕΕ με τη Ρωσία, στο έδαφος της Ουκρανίας, που ξεπερνάει ήδη τα 4 χρόνια. Ετσι κλιμακώνονται οι επιθέσεις ιδιαίτερα σε ενεργειακές και άλλες στρατηγικές υποδομές.

Η Ρωσία επιτέθηκε με περισσότερα από 800 drones στις λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, σε σύγκριση με 75 drones κατά την ίδια περίοδο πέρσι, ανακοίνωσε χτες ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας.

«Από την έναρξη της εισβολής, περισσότερες από 900 λιμενικές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί εν μέρει, ανάμεσά τους 177 μη στρατιωτικά σκάφη», υποστήριξε.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε εγκαταστάσεις της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Ουκρανίας «Naftogaz» το τελευταίο εικοσιτετράωρο προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε χτες ο διευθύνων σύμβουλος της «Naftogaz». Η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στις βορειοανατολικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι «ουκρανικά drones θα μπορούσαν να φτάσουν στην παρέλαση στη Μόσχα».

Η Ρωσία, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιήσει παρέλαση στις 9 Μάη για την «Ημέρα της Νίκης» - τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών - στη Μόσχα, αλλά φέτος χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό όπως κάθε χρόνο.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε μια παρέλαση στις 9 Μάη, αλλά δεν θα υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός σε αυτήν την παρέλαση. Αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από πολλά, πολλά χρόνια. Ουκρανικά drones θα μπορούσαν επίσης να πετάξουν πάνω από αυτήν την παρέλαση», είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος. «Αυτό δείχνει ότι δεν είναι πλέον τόσο ισχυροί όσο πριν», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα το καθεστώς της Ουκρανίας ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε έξι τομείς για την ένταξή της στην ΕΕ εντός δύο μηνών. Αυτό δήλωσε χτες ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γερεβάν.

«Προσβλέπουμε στο άνοιγμα και των έξι ομάδων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια αυτού και του επόμενου μήνα. Τεχνικά, η Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμη», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι συναντήθηκε χτες στο Γερεβάν με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρ. Φίτσο, με τον οποίο είχε συνομιλίες για τις φιλοδοξίες ένταξης του Κιέβου στην ΕΕ. Ο Φίτσο, ο οποίος θεωρείται «φιλορώσος» Ευρωπαίος ηγέτης, είχε δηλώσει νωρίτερα πως βλέπει θετικά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.