ΚΟΥΒΑ - ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

«Θα αμυνθούμε σε κάθε τρομοκρατική και μισθοφορική επιθετικότητα»

Αυτό διαμήνυσε χτες ο Πρόεδρος της Κούβας και Α' Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε προχτές όταν ταχύπλοο με σημαία ΗΠΑ, καταγεγραμμένο στη Φλόριντα, εισήλθε στα κουβανικά χωρικά ύδατα μεταφέροντας ομάδα ενόπλων, πλησίασε στο ένα ναυτικό μίλι τις κουβανικές ακτές στην επαρχία Βίγια Κλάρα και έβαλε με πυρά εναντίον σκάφους της κουβανικής Συνοριοφυλακής που το προσέγγισε.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ο διοικητής του κουβανικού σκάφους, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή πυρών από τα οποία σκοτώθηκαν 4 επιβαίνοντες στο επιτιθέμενο ταχύπλοο και τραυματίστηκαν άλλοι 6.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, «αποδείχθηκε ότι το ταχύπλοο που εξουδετερώθηκε, εγγεγραμμένο στον νηογνώμονα της Φλόριντα με αριθμό FL7726SH, μετέφερε δέκα ενόπλους, οι οποίοι σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δηλώσεις των κρατουμένων είχαν πρόθεση να προχωρήσουν σε διείσδυση με τρομοκρατικούς σκοπούς», ενώ «κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (κοκτέιλ Μολότοφ), αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής».

Το υπουργείο ανακοίνωσε ακόμα ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι κρατούμενοι και ένας από τους νεκρούς ενόπλους. Επεσήμανε δε ότι «όλοι οι συμμετέχοντες είναι Κουβανοί υπήκοοι που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότεροι έχουν προηγούμενο ποινικό μητρώο για εγκληματικές και βίαιες δραστηριότητες».

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη εντός Κούβας ένας ακόμα Κουβανός υπήκοος, ο οποίος ομολόγησε ότι «είχε σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευκολύνει την προσγείωση και την υποδοχή της ένοπλης ομάδας».

Από τις ομάδες που εκπαιδεύονται στρατιωτικά στη Φλόριντα...

Χαρακτηριστικά είναι εξάλλου τα όσα δήλωσε για το θέμα στέλεχος των αντικουβανικών μηχανισμών που εδρεύουν στη Φλόριντα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οπως είπε ο Βιλφρέδο Μπέιρα, στέλεχος του λεγόμενου «Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κούβας», ο Μισέλ Ορτέγκα Κασανόβα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μεταξύ των νεκρών ενόπλων που επέβαιναν στο ταχύπλοο που επιχείρησε να εισβάλει στην Κούβα, σκόπευε «να πάει να πολεμήσει» «για την ελευθερία της Κούβας» και να προκαλέσει έναν «ξεσηκωμό».

«Στη Φλόριντα, πολλές ομάδες δηλώνουν ανοιχτά ότι είναι έτοιμες, ότι εκπαιδεύονται στρατιωτικά για να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Και ο Μισέλ ήταν μέλος μίας από αυτές τις ομάδες», πρόσθεσε χαρακτηριστικά...

Κλιμακώνονται οι άθλιοι εκβιασμοί των ΗΠΑ

Ολα τα παραπάνω έλαβαν χώρα την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν τον δολοφονικό αποκλεισμό, τις απειλές και τις παρεμβάσεις εναντίον της Κούβας, του κουβανικού λαού και της κυβέρνησής του.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα Τζέιμς Αθμάιερ σε ανάρτησή του έσπευσε να αναφέρει ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για τον θάνατο 4 ατόμων που επέβαιναν στο ταχύπλοο, χωρίς καμία αναφορά στα στοιχεία που φανερώνουν τις προβοκατόρικες επιδιώξεις τους. Πρόσθεσε προκλητικά πως «η κουβανική κυβέρνηση δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και θα κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας ώστε αυτοί οι κομμουνιστές να απαντήσουν για τις πράξεις τους»...

Ο δε Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, από τη Σύνοδο των αρχηγών των κρατών της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) στο αρχιπέλαγος Αγιος Χριστόφορος και Νέβις, δήλωσε για τα γεγονότα πως «όταν συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες θα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε».

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ εντείνουν απροκάλυπτα τους εκβιασμούς σε βάρος του κουβανικού λαού, αξιοποιώντας τις συνέπειες από τον βάρβαρο αποκλεισμό και τους ολοένα και πιο ασφυκτικούς περιορισμούς που οι ίδιες επιβάλλουν στον ενεργειακό εφοδιασμό της Κούβας.

Ετσι, ο Ρούμπιο στις χτεσινές του δηλώσεις έσπευσε να διατυπώσει την απαίτηση η Κούβα «να αλλάξει δραματικά», δηλώνοντας προκλητικά ότι «αυτή είναι η μοναδική πιθανότητα που έχει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του λαού της»!

Αυτό ενώ όσο περνούν οι βδομάδες μετά τα νέα δολοφονικά μέτρα των ΗΠΑ είναι πολύ συγκεκριμένες οι καταγγελίες για τις δραματικές ελλείψεις σε φάρμακα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα όλο και περισσότερων κουβανικών οικογενειών (βλ. π.χ. την πολύ χαρακτηριστική ανοιχτή επιστολή της Κουβανής Ilka Romay στο www.902.gr/node/415039).

Με την Ουάσιγκτον να βάζει σταθερά στο στόχαστρο την Κουβανική Επανάσταση και το δικαίωμα του κουβανικού λαού να αποφασίζει για τον τόπο του μακριά από τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και την καπιταλιστική εκμετάλλευση, ο Ρούμπιο με θράσος πρόσθεσε ότι «ο κουβανικός λαός υποφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό» και «είναι οι αρχές και η κυβέρνηση που ευθύνονται».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις προχτές το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχέδιο για τη χορήγηση αδειών για αγορά βενεζολάνικου πετρελαίου στην Κούβα, με τον όρο αυτό να καταλήγει στον ιδιωτικό τομέα και οι αντίστοιχες συναλλαγές να μην αφορούν «τον κουβανικό στρατό ή άλλους κυβερνητικούς φορείς». Ουσιαστικά δηλαδή με τον όρο να μην αξιοποιείται το όποιο ενεργειακό απόθεμα σε ζωτικής σημασίας κρατικές υπηρεσίες, όπως αυτές που προσφέρονται στην Υγεία, δωρεάν και χωρίς διακρίσεις για τον λαό της.

Μάλιστα ο Ρούμπιο απείλησε κι από πάνω ότι «αν πιάσουμε στα πράσα τον ιδιωτικό τομέα να παίζει τη γάτα και το ποντίκι και να εκτρέπει αυτά τα αγαθά στο καθεστώς ή σε εταιρείες» ελεγχόμενες από τον κουβανικό στρατό, «αν διαπιστώσουμε ότι μεταφέρονται κατά τρόπο που παραβιάζει το πνεύμα και τη σκοπούμενη χρήση αυτών των αδειών, αυτές οι άδειες θα ακυρωθούν».

Η αντίδραση της Ρωσίας

Στη Μόσχα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το περιστατικό στα ανοιχτά των κουβανικών ακτών με το ταχύπλοο υπό αμερικανική σημαία συνιστά «επιθετική πρόκληση των ΗΠΑ».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ, δήλωσε ότι «για την ασφάλεια γύρω από το νησί» «είναι πολύ σημαντικό να επιδείξουν όλοι αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες», ενώ πρόσθεσε ότι «η κατάσταση γύρω από την Κούβα, όπως μπορούμε να δούμε, κλιμακώνεται. Το κύριο είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Ολα τα ανθρωπιστικά ζητήματα που αφορούν τους Κουβανούς πολίτες πρέπει να επιλυθούν και κανένας δεν πρέπει να δημιουργεί εμπόδια».

Στο περιθώριο της συνόδου της CARICOM, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Αντριου Χόλνες δήλωσε για την κατάσταση στην Κούβα ότι τα ανθρώπινα δεινά «δεν ωφελούν κανέναν» και ζήτησε να σταλεί «ανθρωπιστική βοήθεια», επειδή αν υπάρξει «παρατεταμένη κρίση στην Κούβα» αυτή δεν πρόκειται «να περιοριστεί στην Κούβα».

Ο πρωθυπουργός του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, Τέρενς Ντρου, ζήτησε επίσης να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, προειδοποιώντας ότι «αν αποσταθεροποιηθεί η Κούβα, θα αποσταθεροποιηθούμε όλοι».

ΗΠΑ: «Καλύτερη» η κατάσταση μετά την 3η Γενάρη

Ο δε Ρούμπιο, υπερασπιζόμενος την αμερικανική ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα στις 3 Γενάρη, ανέφερε με περίσσιο θράσος: «Θα σας πω τούτο, και θα σας το πω χωρίς συγγνώμες και χωρίς φόβο: Η Βενεζουέλα είναι σήμερα καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από οκτώ βδομάδες».

Με τις ΗΠΑ να έχουν εντείνει από τότε πολύπλευρα το αλισβερίσι τους με την άρχουσα τάξη της Βενεζουέλας και την προσωρινή κυβέρνησή της, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι υπάρχει ήδη «αξιοσημείωτη» πρόοδος στη χώρα, αν και «μένει ακόμα μακρύς δρόμος να διανυθεί».

Αναφέρθηκε δε στην ανάγκη για «δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές» στη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να θέσει χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον περιγράφονται πλέον εκατέρωθεν ακόμα και ως «εξαιρετικές», ενώ ήδη ο Αμερικανός ηγέτης Ντ. Τραμπ και η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχουν ανταλλάξει προσκλήσεις για επίσημες επισκέψεις...