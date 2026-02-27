ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και απειλές

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν συνέχισαν χτες το σκληρό παζάρι στη Γενεύη, στο προξενείο του Ομάν, στη σκιά της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής κινητοποίησης στη Μέση Ανατολή από το 2003. Οι έμμεσες συνομιλίες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, αφού είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν,με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ),Στη συνέχεια οι έμμεσες συνομιλίες παρατάθηκαν το απόγευμα, μέχρι νωρίς το βράδυ, μετά από ολιγόωρη διακοπή.

Σύμφωνα με δήλωση του ΥΠΕΞ του Ομάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ (Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) και του Ιράν (επικεφαλής τους ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί) αντάλλαξαν «μερικές δημιουργικές και θετικές ιδέες». Τόνισε ακόμα ότι οι συνομιλίες θα συνεχίζονταν και αργότερα, εκφράζοντας την ελπίδα για «περισσότερη πρόοδο».

Το βράδυ ο Μπουσάιντι εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος, λέγοντας ότι καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» κατά τον τρίτο γύρο έμμεσων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη Γενεύη. Τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις των δύο χωρών θα συνεχιστούν και την επόμενη βδομάδα στη Βιέννη (όπου είναι και η έδρα της ΙΑΕΑ), αφού προηγουμένως οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις.

Διαφορετική εικόνα από την «αισιόδοξη» συνέχιση των συνομιλιών παρουσίασε νωρίτερα το axios.com, καθώς ανέφερε πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι εμφανίστηκαν «απογοητευμένοι» από όσα μεταφέρθηκαν από τους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σε δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι οι συνομιλίες αυτές ήταν «οι σοβαρότερες» που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ότι η Τεχεράνη παρουσίασε ξεκάθαρα το αίτημά της για άρση των κυρώσεων. «Κάναμε πολύ καλή πρόοδο και καταπιαστήκαμε πολύ σοβαρά με τα στοιχεία μιας συμφωνίας τόσο στον πυρηνικό τομέα όσο και στο σκέλος των κυρώσεων», είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, αναφέροντας πως οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στη Βιέννη.

Νωρίτερα, στην Τεχεράνη, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Σαμχανί εκτίμησε ότι μια συμφωνία είναι εφικτή εφόσον ο πραγματικός στόχος των συνομιλιών είναι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ ανέφεραν πως το Ιράν έφερε στο τραπέζι ενδιαφέρουσες προτάσεις και κίνητρα για επενδυτικές ευκαιρίες σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, που θα μπορούσαν να δελεάσουν τις αμερικανικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της διαπραγμάτευσης και την οποία επικαλέστηκε το CNN, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν στον δραστικό περιορισμό εμπλουτισμού ουρανίου στο 5% (πολύ κάτω από το όριο που θα επέτρεπε μελλοντικά τη δημιουργία πυρηνικών όπλων) και στη «μακροπρόθεσμη επαλήθευση» του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Κατά την ίδια πηγή, το Ιράν παρουσίασε «λεπτομερείς προτάσεις» με στόχο να καθησυχαστούν οι ΗΠΑ για τις πυρηνικές δραστηριότητες και «άλλες ιδέες» που απαντούν σε «απαιτήσεις της Ουάσιγκτον».

Αργότερα χτες το βράδυ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «RIA Novosti» μετέδωσε ότι προσήλθε στο ξενοδοχείο «Four Seasons» της Γενεύης ο Κ. Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Επενδύσεων και απεσταλμένος του Προέδρου Βλ. Πούτιν, προκειμένου να συμβάλει θετικά στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Βανς και Ρούμπιο ψάχνουν προσχήματα

Πριν την πραγματοποίηση του τρίτου γύρου έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, αργά προχτές το βράδυ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς είχε δηλώσει πως οι ΗΠΑ «έχουν ενδείξεις» ότι οι Ιρανοί επιχειρούν να ξαναστήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα όπως παλιότερα. «Ο Πρόεδρος ήταν όσο ξεκάθαρος γινόταν: Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο (...) Θα προσπαθήσει να το επιτύχει μέσω της διπλωματικής οδού», είπε ο Βανς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο «Fox News». Επανέλαβε πως ο Τραμπ προτιμά «μια διπλωματική λύση με το Ιράν», ενώ απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν οι ΗΠΑ επιδιώκουν ή επιθυμούν την αποχώρηση του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Φιτιλιά» στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με το Ιράν ξανάβαλε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας (επίσης αργά το βράδυ της Τετάρτης) ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει όσον αφορά το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, και αυτό εγείρει «πολύ μεγάλο πρόβλημα».

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου, με πρώτη τη CIA, που ανάρτησε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μηνύματα όπου καλεί στα Φαρσί τους Ιρανούς πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί της (για να προδώσουν την πατρίδα τους). «Χρησιμοποιήστε ει δυνατόν μια νέα, αναλώσιμη συσκευή» και «να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον σας και ποιος ενδέχεται να βλέπει την οθόνη ή τη δραστηριότητά σας», αναφέρεται στο μήνυμα. Παράλληλα σημειώνεται ότι όσοι επικοινωνήσουν θα πρέπει να παρέχουν την τοποθεσία τους, το όνομά τους, τον επαγγελματικό τους τίτλο και «πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεξιότητες που ενδιαφέρουν την υπηρεσία».