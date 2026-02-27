Παρασκευή 27 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Ο Βρετανός ακροδεξιός Ρόμπινσον καλεσμένος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την υποστήριξη Ευρωπαίων ακροδεξιών στο όνομα της «πολυφωνίας» και της «ελευθερίας γνώμης» στη Γηραιά Ηπειρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε γνωστό χτες πως εμφανίστηκε την Τετάρτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Βρετανός ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον που είναι γνωστός για τη «χολή» και την επιθετική πολιτική που προωθεί ιδιαίτερα κατά των μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί συνάντησε τον Τζο Ριτενχάους, που είναι ανώτερος σύμβουλος στο Γραφείο Προξενικών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ριτενχάους μετά τη συνάντηση με τον Ρόμπινσον τον αποκάλεσε «μαχητή του ελεύθερου λόγου»...

Ο Ρόμπινσον (που το πραγματικό του όνομα είναι Στέφεν Γιάξλεϊ Λένον) και είναι ιδρυτής της οργάνωσης «English Defence League» με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σχολίασε την επίσκεψή του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με την ακόλουθη φράση: «Στην Αμερική φτιάχνοντας συμμαχίες και φιλίες σήμερα, είχα το προνόμιο μίας επίσκεψης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

  • Ενδιάμεσες εκλογές στην εκλογική περιφέρεια του Μάτσεστερ, Γκόρτον και Ντέντον έγιναν χθες σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση του Εργατικού Κόμματος, των Πράσινων και του λαϊκιστικού Reform UK.
    

ΚΟΣΜΟΣ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
