Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα στις 11 Μάρτη

Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα | Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Μεγάλη συγκέντρωση διεθνιστικής αλληλεγγύης στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της οργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 11 Μάρτη, στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία.

«Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά και σε πολύμορφη δράση ώστε:

  • Να τερματιστεί τώρα ο βάρβαρος ιμπεριαλιστικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα!
  • Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των ΗΠΑ περί «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας».
  • Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν καθαρά για τον τερματισμό του εγκληματικού αποκλεισμού.
    

