ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την εποικιστική βαρβαρότητα

Υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και βίζας θα παρέχει από σήμερα, Παρασκευή, 27/2, και κάθε Παρασκευή, ηστην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ παρέχοντας υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων σεπου κατοικούν στον παράνομο εποικισμό Εφράτ της Δυτικής Οχθης, που απέχει μόλις 12 χλμ. νότια της Ιερουσαλήμ και κατοικούν 12.000 έποικοι.

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής που επισήμανε πως η εξέλιξη συνιστά «σαφή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και κατάφωρη προνομιακή μεταχείριση των κατοχικών αρχών. Επιπλέον, πρόκειται για βήμα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της «εποικιστικής πραγματικότητας που υπονομεύει κάθε πιθανότητα ίδρυσης ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».

Ανάλογα αντέδρασε και η Χαμάς που τόνισε πως πρόκειται για «επικίνδυνο προηγούμενο» και «πρακτική αναγνώριση της "νομιμότητας" του εποικισμού Εφράτ και του ελέγχου των κατοχικών αρχών στη Δυτική Οχθη».

Σύμφωνα με πηγές στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ που επικαλείται η εφημερίδα «Guardian», η παροχή προξενικών υπηρεσιών θα παρέχεται τους επόμενους μήνες και στον εβραϊκό εποικισμό Μπεϊτάρ Ιλίτ και για την παλαιστινιακή πόλη της Ραμάλας στη Δυτική Οχθη.

Η εξέλιξη προκάλεσε ικανοποίηση στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, που χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ ως «σημαντική» καθώς με τον τρόπο αυτό η πρεσβεία των ΗΠΑ «επεκτείνει τις υπηρεσίες στον εποικισμό Εφράτ και στην «Ιουδαία και Σαμάρεια» (εννοώντας την κατεχόμενη Δυτική Οχθη).

Εύλογες ερωτήσεις από τη Ρωσία για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Επισημάνσεις και εύλογες απορίες για την πιθανή αλληλοκάλυψη ρόλων ανάμεσα στον ΟΗΕ και το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε χτες το στέλεχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Κίριλ Λογκβίνοφ, μιλώντας στο πρακτορείο TASS.

Ο Λογκβίνοφ τόνισε πως το «Συμβούλιο Ειρήνης» αυτοχαρακτηρίζεται στο καταστατικό του ως νέα διεθνή δομή που έχει σχεδιαστεί, προκειμένου να αντικαταστήσει «μηχανισμούς που έχουν αποδειχθεί πολύ συχνά αναποτελεσματικοί». Τόνισε πως κατά το καταστατικό αυτό η εντολή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν αναφέρει πουθενά τη Γάζα, μολονότι υποτίθεται πως αυτή ήταν και η αφορμή για την ιδέα συγκρότησής του. «Είναι σαφές πως η προσέγγιση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς το "Συμβούλιο Ειρήνης" θα συνυπάρχει με τα Ηνωμένα Εθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του, το οποίο είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από όλους σώμα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» είπε ο Λογκβίνοφ, επαναλαμβάνοντας πως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν έχει προσκληθεί μέχρι τώρα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης.

Βίντεο του BBC με εν ψυχρώ δολοφονία 14χρονου Παλαιστίνιου

Συγκλονιστικό βίντεο αποκάλυψε χτες το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC σχετικά με την εν ψυχρώ δολοφονία ενός Παλαιστίνιου μόλις 14 ετών στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Φάρα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο έφηβος πυροβολήθηκε από Ισραηλινό στρατιώτη στα τρία μέτρα δίχως την παραμικρή αφορμή και αφέθηκε να αιμορραγεί αβοήθητος επί περίπου 45 λεπτά εμποδίζοντας τη μητέρα του να πλησιάσει αλλά και τους διασώστες δύο ασθενοφόρων που πήγαν στην περιοχή για να τον παραλάβουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο κάμερας κλειστού κυκλώματος ο Ισραηλινός στρατιώτης που δολοφόνησε τον 14χρονο φαίνεται, μετά τον πυροβολισμό, και ενώ το παιδί έχει πέσει στον δρόμο αργοσβήνοντας, να τοποθετεί κοντά του μία πέτρα για να δικαιολογήσει την εν ψυχρώ δολοφονία με το πρόσχημα ότι πετούσε πέτρες εναντίον του.

Η ισραηλινή ΜΚΟ B'Tselem εκτίμησε πως το περιστατικό είναι «εξαιρετικά σοβαρό», καθώς έχουν καταγραφεί παρόμοιες περιπτώσεις και άλλες φορές σε βάρος Παλαιστινίων που δολοφονούνται δίχως την παραμικρή αφορμή και στη συνέχεια «φυτεύονται» δίπλα τους στοιχεία για να αιτιολογηθεί το έγκλημα.

Νέες επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο

Αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου πραγματοποίησε χτες το απόγευμα ο στρατός του Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός 17χρονου εφήβου συριακής καταγωγής στην πόλη Μπααλμπέκ και τον τραυματισμό ακόμη ενός ανθρώπου.

Κατά τη συνήθη τακτική, ο ισραηλινός στρατός δικαιολόγησε τη νέα παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024 σαν "επιχείρηση" κατά "τρομοκρατικών" υποδομών της Χεζμπολάχ.