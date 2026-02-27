ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Σοβαρή ανάφλεξη στη μεθόριο

«Μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις κατά πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων» ξεκίνησε χτες η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός τους, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, που είπε ότι αυτές αποτελούν «απάντηση στις επανειλημμένες προκλήσεις και παραβιάσεις από πακιστανικούς στρατιωτικούς κύκλους».

Το αφγανικό πρακτορείο «Tolo» μετέδωσε σχετικές δηλώσεις εκπροσώπου του 201ου Σώματος των αφγανικών Ενόπλων Δυνάμεων, «Χαλίντ ιμπν Ουαλίντ».

Είχαν προηγηθεί, το Σαββατοκύριακο, βομβιστικές επιθέσεις κατά περιοχών του Πακιστάν όπως η Χιμπέρ Παχτούνκβα (στα σύνορα με το Αφγανιστάν), από τις οποίες σκοτώθηκαν συνολικά πάνω από 11 άτομα. Το Ισλαμαμπάντ αντέδρασε με πλήγματα εναντίον επτά στρατοπέδων της οργάνωσης ΤΤΡ (Πακιστάν Ταλιμπάν) σε αφγανικό έδαφος, από τις οποίες η Καμπούλ δήλωσε ότι υπήρξαν «δεκάδες νεκροί και τραυματίες». Οι πακιστανικές αρχές υποστήριξαν ότι διαθέτουν «αποδεικτικά στοιχεία», σύμφωνα με τα οποία οι βομβιστικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μαχητές που ενεργούσαν «κατόπιν εντολής της ηγεσίας και των χειριστών τους με έδρα το Αφγανιστάν» και μίλησαν για «επιλεκτικά πλήγματα» που δέχονται οι τρομοκράτες (...) «ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους».

Σοβαρή ανάφλεξη στα σύνορα των δύο χωρών είχε σημειωθεί και το φθινόπωρο, όταν ξανά το Ισλαμαμπάντ είχε υψώσει τους τόνους κατά της Καμπούλ, κατηγορώντας την για «ανοχή» στην «τρομοκρατία» (δράση αποσχιστικών οργανώσεων που εδρεύουν στο έδαφος του Αφγανιστάν). Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται ενώ ευρύτερα στην Κεντρική και Νότια Ασία η «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» αναβαθμίζεται ως μοχλός προώθησης διαφόρων αντίπαλων ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, στο πλαίσιο των οποίων τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί επιδείνωση και στις σχέσεις Πακιστάν - Ινδίας.