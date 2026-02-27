ΙΤΑΛΙΑ

Υπό δικαστική διαχείριση η εταιρεία «Deliveroo»

Η Εισαγγελία του Μιλάνου στην Ιταλία έθεσε υπό δικαστική διαχείριση την εταιρεία κατ' οίκον παράδοσης φαγητού «Deliveroo», μετά από καταγγελίες για σκληρές συνθήκες εργασίας.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι εργαζόμενοι που παραδίδουν τις παραγγελίες - 3.000 στο Μιλάνο, περίπου 20.000 σε όλη την Ιταλία - είναι θύματα «οικονομικής εκμετάλλευσης» εξαιτίας «της ανάγκης τους να εργαστούν», με αμοιβές οι οποίες θεωρούνται «κάτω από το όριο της φτώχειας». Γίνεται δε αναφορά σε «βαριά εργασιακή εκμετάλλευση» και «μη σεβασμό των συνθηκών νομιμότητας».

Η σχετική έρευνα των ιταλικών αρχών βασίστηκε σε μαρτυρίες 50 και πλέον εργαζομένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα «La Repubblica», για παράδοση πίτσας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδιζαν λιγότερο από 3 ευρώ, ενώ ξένοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι με το ποδήλατο πρέπει να δουλέψουν 12 ώρες τη μέρα, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν 1.000 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Τύπος η σχετική εφαρμογή καταγράφει τυχόν αρνήσεις τους να παραδώσουν παραγγελίες και «τους κρατά συνεχώς υπό έλεγχο».

Η πλειοψηφία των εργαζομένων που χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα για την έρευνα θα έπρεπε να κερδίζουν σε ετήσια βάση τουλάχιστον 7.000 ευρώ περισσότερα από όσα λαμβάνουν. «Πρόκειται για παράνομη πραγματικότητα, στην οποία πρέπει να τεθεί τέλος το γρηγορότερο δυνατό», υπογράμμισε ο εισαγγελέας του Μιλάνου Π. Στοράρι. Εχει οριστεί δικαστικός διαχειριστής ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει ριζικά την οργάνωση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ο ίδιος εισαγγελέας ζήτησε πρόσφατα να τεθεί υπό δικαστική διαχείριση και η εταιρεία «Foodinho», μέσω της οποίας δραστηριοποιείται η πλατφόρμα κατ' οίκον παράδοσης φαγητού «Glovo». Και σ' αυτήν την περίπτωση η σχετική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τους εργαζόμενους που μεταφέρουν κατ' οίκον γεύματα οι απολαβές είναι «κατά 81% χαμηλότερες από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».