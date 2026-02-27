ΔΑΝΙΑ

Πρόωρες εκλογές με φόντο τις αμερικανικές απειλές για τη Γροιλανδία

Πρόωρες εκλογές θα διεξαγάγει στις 24 Μάρτη η Δανία, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, περίπου μισό χρόνο νωρίτερα από τα τέλη Οκτώβρη όπως είχαν προγραμματιστεί.

Η απόφαση για την επιτάχυνση της ημερομηνίας των εκλογών πιθανότατα βασίζεται στην αύξηση της υποστήριξης στους κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες της Φρεντέρικσεν, ως αποτέλεσμα των επιθετικών απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Στην ομιλία της στο κοινοβούλιο η Φρεντέρικσεν αναφέρθηκε άμεσα στις συνεχιζόμενες εντάσεις της Κοπεγχάγης με την Ουάσιγκτον, και είπε ότι η - πλέον - υπηρεσιακή κυβέρνησή της θα παραμείνει σε εγρήγορση ενόψει των εκλογών του Μάρτη, καθώς «όπως όλοι γνωρίζουν η σύγκρουση για τη Γροιλανδία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η κυβέρνηση φυσικά θα συνεχίσει να φροντίζει για τα συμφέροντα της Δανίας».

Οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν μεγάλη ήττα στις δημοτικές εκλογές του Δεκέμβρη, ως αποτέλεσμα και της δυσαρέσκειας που εκφράστηκε για την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.

Από τότε, με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις έχουν δει τα ποσοστά τους να αυξάνονται στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με αυτές, το κόμμα της Δανής πρωθυπουργού θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 22% των ψήφων, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το μερίδιο που προβλέπεται να εξασφαλίσει ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της, η «Πράσινη Αριστερά».