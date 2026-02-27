ΙΣΡΑΗΛ

Υπογραφή συμφωνιών και μνημονίων με Ινδία

Ικανοποίηση στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκάλεσε η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Ινδού ομολόγου του, Ναρέντρα Μόντι, που ολοκληρώθηκε χτες με την υπογραφή 16 σημαντικών συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης σε διάφορους τομείς, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών στρατηγικών σχέσεων.

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ισραήλ, Γκιντόν Σάαρ, και Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, υπέγραψαν συμφωνίες σε τομείς όπως η γεωργία, η καινοτομία, η τεχνολογία, η χρήση drone για ειρηνικούς σκοπούς, η συλλογή δεδομένων μέσω δορυφόρων, η άρδευση και ο έλεγχος ζιζανίων, οι καλλιέργειες σε θερμοκήπια, η ανταλλαγή προηγμένων τεχνικών αγροτικής παραγωγής.

Εκτός από την τεχνολογική συνεργασία, οι συμφωνίες προβλέπουν μαζική άφιξη εργατικού δυναμικού από την Ινδία στο Ισραήλ (άνω των 50.000 Ινδών μεταναστών προς αντικατάσταση προφανώς των Παλαιστινίων της Δυτικής Οχθης που δούλευαν έως τον πόλεμο του 2023 στο Ισραήλ και σε εποικισμούς σε κατεχόμενα εδάφη).

Χτες, ο Ναρέντρα Μόντι μετέβη με τον Ισραηλινό ομόλογο στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem, αποδίδοντας τιμές στα θύματα. Στη συνέχεια έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, και φύτεψαν μαζί μία βελανιδιά ως σύμβολο της φιλίας των δύο χωρών.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίσκεψη του Μόντι «εξαιρετικά παραγωγική», τονίζοντας ότι «το μέλλον ανήκει σε όσους καινοτομούν, και το Ισραήλ και η Ινδία είναι αποφασιστικά στραμμένα προς την καινοτομία».