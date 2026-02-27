ΣΥΡΙΑ

Νέα εισβολή Ισραηλινών και ανταλλαγές αιχμαλώτων συριακών αρχών με Δρούζους

Νέα παράνομη χερσαία επιχείρηση στο έδαφος της νοτιοδυτικής επαρχίας της Συρίας, Κουνέιτρα, πραγματοποίησε χτες το πρωί ο στρατός του Ισραήλ.

Ρεπορτάζ του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου Al Ikhbariah TV ανέφερε πως στο συριακό έδαφος εισέβαλαν 30 τεθωρακισμένα οχήματα του στρατού του Ισραήλ και εισήλθαν στην ανατολική περιοχή Τελ αλ Αχμαρ, κοντά στο χωριό Αϊν Ζιουάν, στην επαρχία Κουνέιτρα, όπου δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν στη συνέχεια «έρευνα».

Την Τετάρτη, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν φθάσει έξω από το χωριό Μπαρίκα της επαρχίας Κουνέιτρα και απήγαγαν έναν Σύρο νεαρό βοσκό ενώ φρόντιζε τα πρόβατά του.

Παράλληλα, χτες, ανακοινώθηκε ότι οι συριακές αρχές του τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα προχώρησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με Δρούζους μαχητές που είχε κρατήσει κάθε πλευρά μετά τις συγκρούσεις του περασμένου Ιούλη.

Σύμφωνα με το καταριανό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Jazeera», κατά την ανταλλαγή οι συριακές αρχές ασφαλείας άφησαν ελεύθερους 61 αιχμαλώτους Δρούζους και οι αρχές της Εθνοφρουράς των Δρούζων άφησαν ελεύθερους 25 αιχμαλώτους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ερυθρού Σταυρού.