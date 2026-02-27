Παρασκευή 27 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Εκδήλωση την Κυριακή και καμπάνια αλληλεγγύης

Εκδήλωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό οργανώνει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης την Κυριακή 1η Μάρτη, στις 10.20 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ (Καρόλου Κουν 28, πλατεία Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, 4ος όροφος).

Θα μιλήσουν: Ο πρέσβης της Κούβας, Αραμίς Φουέντε Ερνάντες, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, και ο Νίκος Καρανδρέας, πρόεδρος του Συνδέσμου.

Παράλληλα, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος ξεκίνησε καμπάνια αλληλεγγύης, σε μια περίοδο που σφίγγει ο κλοιός του απάνθρωπου αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

«Συγκεντρώνουμε χρήματα για ενίσχυση του κουβανικού λαού. Η συνεισφορά του καθενός, από το υστέρημα όλων των εργαζομένων και του λαού, είναι πολύτιμη», τονίζει στο σχετικό του κάλεσμα.

Η συγκέντρωση των χρημάτων γίνεται στον αριθμό λογαριασμού 129/001049-98, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR19 0110 1290 0000 1290 0104 998).

    

