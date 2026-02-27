ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν δυνατά στη Μέση Ανατολή

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) σε ανακοίνωσή του εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις πολεμικές προετοιμασίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα εναντίον του Ιράν. Οπως τονίζει: «Η υψηλή συγκέντρωση στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων με δύο αεροπλανοφόρα, και η ανάπτυξη στρατευμάτων σε γειτονικές χώρες, η περικύκλωση του Ιράν από δεκάδες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ και η αντίστοιχη πολεμική ρητορική είναι κάτι περισσότερο από σημάδι μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης στο Ιράν.

Οι συνομιλίες και οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτές τις μέρες στη Γενεύη χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για να κερδίσουν χρόνο και να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στο Ιράν για τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, δηλαδή τα πλούσια αποθέματα πετρελαίου και τους δρόμους μεταφοράς στην περιοχή.

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν έκρυψε ποτέ τις φιλοδοξίες και τα σχέδιά του για τη Μέση Ανατολή. Εχοντας το Ισραήλ ως στρατηγικό σύμμαχο, που συνεχίζει τα γενοκτονικά εγκλήματα κατά του λαού της Παλαιστίνης, στην πρώτη γραμμή της σχεδιασμένης επιθετικότητας, και μετά την ανατροπή της συριακής κυβέρνησης και την παράδοση της εξουσίας στους πρόθυμους θρησκευτικούς φονταμενταλιστές συνεργάτες τους, ο επόμενος στόχος είναι το Ιράν.

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις και πληροφορίες που δείχνουν μια σαφή και ανοιχτή προετοιμασία για πόλεμο εναντίον του Ιράν. Τα προσχήματα είναι πάντα τα ίδια. Παρά την πλήρη απουσία οποιασδήποτε απόδειξης και ένδειξης ότι το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα, οι ιμπεριαλιστές χτίζουν το αφήγημά τους, μέσω των ελεγχόμενων διεθνών μέσων ενημέρωσης, ότι η χώρα ετοιμάζεται να αποκτήσει τέτοια όπλα. Η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν πέρυσι (2025) ήταν απλώς το βήμα για τα σημερινά πολεμικά σχέδια.

Το ΠΣΕ καλεί ανοιχτά όλες τις φιλειρηνικές δυνάμεις και τους λαούς στον κόσμο να παραμείνουν σε ύψιστη επιφυλακή, να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου για να καταγγείλουν τα πολεμικά σχέδια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των συμμάχων του κατά του Ιράν. Μια τέτοια σχεδιασμένη επίθεση θα έβαζε φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή, οι συνέπειες θα ήταν απρόβλεπτες, με περιφερειακές, ακόμα και παγκόσμιες διαστάσεις.

Το ΠΣΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό του Ιράν, ενάντια σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις υποθέσεις του, για το δικαίωμά του να καθορίζει μόνος και ελεύθερα την τύχη του.

ΟΧΙ στον πόλεμο ενάντια στο Ιράν! Εξω ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός από τη Μέση Ανατολή!».