ΙΡΑΝ - ΗΠΑ

Συνεχές σκληρό παζάρι και αντιφατικά μηνύματα για τις συνομιλίες στο Ομάν

Νέες απειλές του Τραμπ κατά του Χαμενεΐ και δήλωση του Αραγτσί ότι οι συνομιλίες θα γίνουν αύριο το πρωί

Αβεβαιότητα επικρατούσε μέχρι αργά χτες το βράδυ σε σχέση με τις προγραμματισμένες για αύριο Παρασκευή έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, μεταξύ του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που σχεδιάζονταν να γίνουν αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και μετά στο σουλτανάτο του Ομάν, με τη μεσολάβηση αξιωματούχων της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής (Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αίγυπτο).

Χτες το βράδυ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο Αραγτσί επέμεινε ότι οι έμμεσες συνομιλίες με τον Γουίτκοφ θα γίνουν στις 10 το πρωί τοπική ώρα αύριο, στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ. Σύμφωνα με ορισμένα διεθνή ΜΜΕ, στη συνέχεια φέρεται να συμφώνησαν και οι Αμερικανοί.

Το απόγευμα το κλίμα είχε αντιστραφεί, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να ετοιμάζουν το έδαφος για την αναβολή των συνομιλιών, καθώς φάνηκε να υπάρχει διχογνωμία για την ατζέντα των συνομιλιών, παρά την αρχική εντύπωση ότι υπήρχε συμφωνία για συνομιλίες που θα αφορούσαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως επιδίωκε εξαρχής η Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο φόντο συνόδου για τα κρίσιμα ορυκτά, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανέτρεψε τις εντυπώσεις και τις προσδοκίες της Τεχεράνης, βάζοντας στο τραπέζι κι άλλες απαιτήσεις (που έχει και το Ισραήλ), όπως το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και οι σχέσεις του Ιράν με σιιτικές οργανώσεις και κινήματα στην περιοχή, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Ο Ρούμπιο είπε χαρακτηριστικά: «Για να έχουν νόημα οι συνομιλίες και να οδηγήσουν κάπου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα θέματα, όπως το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων (...) τη χορηγία τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή (...) το πυρηνικό πρόγραμμα (...) και την συμπεριφορά στον λαό τους». Αυτή η τοποθέτηση τίναξε στον αέρα την προοπτική των συνομιλιών.

Είχε προηγηθεί η προετοιμασία «εδάφους» από άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους, που έδειχναν ότι είχαν αποφασίσει να απορρίψουν το αίτημα της Τεχεράνης για μονοθεματική ατζέντα. «Τους είπαμε, ή αυτό ή τίποτα, και απάντησαν: Εντάξει, τότε τίποτα», σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου ο οποίος δεν κατονομάστηκε. Αλλος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή των συνομιλιών, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτήν ή την επόμενη βδομάδα...

Νέες απειλές από τον Τραμπ

Το κλίμα ανόδου της έντασης πυροδότησαν στη συνέχεια νέες δηλώσεις του Τραμπ σε δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, πως προειδοποίησαν τους Ιρανούς ότι θα πάθουν «πολύ κακά πράγματα» αν επιχειρήσουν εξελίξεις σε σχέση με το πυρηνικό τους πρόγραμμα (που, κατά τον ίδιο, καταστράφηκε τον περασμένο Ιούνη από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς). Πρόσθεσε δε ότι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ».

Νωρίτερα χτες, πάντως, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» είχε μεταδώσει ότι οι Γουίτκοφ και Αραγτσί θα μιλούσαν - μέσω μεσολαβητών - αποκλειστικά για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Επιπλέον, το πρωί της Τρίτης ο Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, είχε ευχαριστήσει χώρες της περιοχής, όπως η Τουρκία και το Κατάρ, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις και τη «διπλωματική διαδικασία» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Το «όχι» του Νετανιάχου

Ολων αυτών είχε προηγηθεί η προχτεσινοβραδινή, διάρκειας 3,5 ωρών συνάντηση του Γουίτκοφ στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είχε αποθαρρύνει κάθε προοπτική διαλόγου, εκφράζοντας έντονη επιφύλαξη έναντι του Ιράν. Είχε δε ισχυριστεί ότι το Ιράν «δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο», υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι οι υποσχέσεις της «δεν είναι αξιόπιστες».