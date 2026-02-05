ΑΦΡΙΚΗ

Γαλλία και ΗΠΑ σε θέση αντεπίθεσης έναντι ανταγωνιστών

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) τις οποίες δημοσιοποίησε το «Russia Today», η Γαλλία σχεδιάζει σειρά από πραξικοπήματα σε αφρικανικές χώρες - πρώην αποικίες που είχαν επί δεκαετίες στρατιωτικές βάσεις, όπως το Μάλι, η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, προκειμένου να μπορέσει να ελέγξει ξανά τον ορυκτό και άλλο πλούτο αυτών των χωρών.

Γίνεται λόγος για σχεδιαζόμενα πραξικοπήματα ή ανταρσίες τζιχαντιστών στο Σαχέλ με γαλλικό «δάκτυλο», για να προκαλέσουν χάος, αποσταθεροποίηση και να δικαιολογήσουν την «ανάγκη» επιστροφής των γαλλικών στρατευμάτων.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 2/2 από την SVR αναφέρεται πως η γαλλική κυβέρνηση «εξερευνούσε μανιωδώς δρόμους για πολιτική εκδίκηση» στην Αφρική, ως απάντηση στις στρατιωτικές κυβερνήσεις που ανέτρεψαν τα σχέδια και τις παλιότερες γαλλικές βάσεις.

Αναφέρει χαρακτηριστικά γαλλική ανάμειξη σε αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Μπουρκίνα Φάσο στις 3 Γενάρη 2026, με στόχο τη δολοφονία του δημοφιλούς ηγέτη της χώρας, Ιμπραχίμ Τραορέ.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία η Γαλλία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει και το Μάλι, με επιθέσεις σε κομβόι καυσίμων και προσπάθειες να αποκλειστούν πόλεις για να προκληθούν αναταραχή και χάος.

Ανάλογη κατάσταση φέρεται να επιχειρεί και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, επιβεβαιώνοντας με έναν τρόπο πολυετείς κατηγορίες Αφρικανών αξιωματούχων ότι η Γαλλία παρέχει άμεση υποστήριξη σε τρομοκράτες όπως οι τζιχαντιστές οργανώσεων - παρακλαδιών της «Αλ Κάιντα» ή του «Ισλαμικού Κράτους», και ότι συνεργάζεται με την Ουκρανία προκειμένου να τους εφοδιάσει με στρατιωτικούς εκπαιδευτές, συμβούλους και τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη.

Στο επίκεντρο κακόβουλων σχεδιασμών της Γαλλίας είναι και η Μαδαγασκάρη. Ως στόχος της φέρεται η στρατιωτική κυβέρνηση του συνταγματάρχη Μισέλ Ραντριανιρίνα, που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Οκτώβρη του 2025, εκτοπίζοντας τον φιλογάλλο διεφθαρμένο Πρόεδρο Αντρί Ρατζουελίνα, που είχε προκαλέσει σφοδρή λαϊκή δυσαρέσκεια και κύμα διαδηλώσεων από μεγάλο μέρος της νεολαίας (γνωστό στη συνέχεια ως «κίνημα της νεολαίας Gen Z Madagascar») που διεκδικούσε καλύτερη διακυβέρνηση, ποιοτικές θέσεις εργασίας και ανακούφιση από τη φτώχεια που πλήττει 3 στους 4 κατοίκους της χώρας.

Οπως σημειώνει το RT, η έκθεση των ρωσικών υπηρεσιών ήρθε λίγες μέρες προτού ο μεταβατικός ηγέτης του Νίγηρα, στρατηγός Αμπντουραχαμάν Τσιανί (που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Ιούλη του 2023), κατηγορήσει τη Γαλλία και χώρες της περιοχής ότι είναι «χορηγοί» μισθοφόρων που εξαπέλυσαν επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέι (με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση και να καταλάβουν την εξουσία).

Αμερικανοί πεζοναύτες στη Νιγηρία

Το ίδιο διάστημα οι ΗΠΑ επιχειρούν την επιστροφή τους στην Αφρική, για να βάλουν στο χέρι μέρος του τεράστιου ορυκτού πλούτου χωρών της ηπείρου και να ανακόψουν (όσο γίνεται) τη σημαντική κινεζική γεωπολιτική και οικονομική επιρροή, που «ανθεί» εδώ και περίπου 2,5 δεκαετίες.

Την Τρίτη ο επικεφαλής της Αφρικανικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού για την Αφρική (AFRICOM), στρατηγός Ντάγκβιν Αντερσον, επιβεβαίωσε την ανάπτυξη «περιορισμένου» αριθμού Αμερικανών στρατιωτών στη Νιγηρία, περίπου ενάμιση μήνα μετά τις πυραυλικές επιθέσεις των ΗΠΑ, που έγιναν ανήμερα τα Χριστούγεννα στη βορειοδυτική νιγηριανή επαρχία Σοκότο, με πρόσχημα την ανάσχεση της δράσης τζιχαντιστών εναντίον Χριστιανών.

Υπέρ των ΗΠΑ κίνηση της «Glencore» στη ΛΔ Κονγκό

Στο φόντο των προσπαθειών ΗΠΑ και Γαλλίας να ανακτήσουν το «χαμένο έδαφος» από ανταγωνιστές τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, εντάσσεται η κίνηση του αγγλοελβετικού πολυεθνικού κολοσσού «Glencore» να πουλήσει στην επενδυτική κοινοπραξία «Orion Critical Mineral Consortium» (που στηρίζεται από την αμερικανική κυβέρνηση) το 40% των μετοχών της σε ορυχεία χαλκού και κοβαλτίου που έχει στις περιοχές Μουτάντα και Καμότο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των προσπαθειών της κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ να εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα στρατηγικών ορυκτών για τα αμερικανικά μονοπώλια τεχνολογίας αιχμής και βιομηχανίας. Η συμφωνία φέρεται να είναι αξίας 9 δισ. δολαρίων.

Η κοινοπραξία «Orion CMC» συστάθηκε τον περασμένο Οκτώβρη από την εταιρεία «Orion Resource Partners» και τον αμερικανικό κρατικό τραπεζικό οργανισμό «US International Development Finance Corporation» (DFC), που δημιουργήθηκε μετά την υποτιθέμενη «ειρηνευτική συμφωνία» που έκλεισε νωρίτερα ο Τραμπ ανάμεσα στη Ρουάντα και στη ΛΔ Κονγκό.