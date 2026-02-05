ΗΠΑ

Σύνοδος για τα κρίσιμα ορυκτά στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

για την εξασφάλιση πηγών και αλυσίδων ανεφοδιασμού των μονοπωλίων τωνκαιτους με- όπως είναι οι- που θεωρούνται απαραίτητα σε βιομηχανίες τεχνολογιών αιχμής και στα οποία κατέχει σημαντικό προβάδισμα ησυγκάλεσε χτες ο Αμερικανός ΥΠΕΞστο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑκαι υπουργών Εξωτερικών και άλλων αξιωματούχων από περίπουόπως Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ινδία, Νότια Κορέα, Αργεντινή, Μαρόκο κ.ά.

Είχαν προηγηθεί, μία μέρα πριν, οι ανακοινώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντ. Τραμπ για τη δημιουργία Αποθεματικού Στρατηγικών Ορυκτών (Vault Project), με τη συμμετοχή του αμερικανικού κράτους και ιδιωτικών μονοπωλίων.

Στη χθεσινή σύνοδο ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε επεξεργασμένα κρίσιμα ορυκτά και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα και άλλες χώρες ανταγωνιστικές προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και «εταίρων» τους.

Αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ο Ρούμπιο τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία χώρα που να μην ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει κρίσιμα ορυκτά, δεδομένου του καθολικού ενδιαφέροντος για πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές π.χ. Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παίρνοντας τον λόγο ο Βανς τόνισε ότι στόχος της συνόδου είναι μεταξύ άλλων η διαφοροποίηση πηγών κρίσιμων υλικών και η εξασφάλιση εφοδιαστικών αλυσίδων που θα σταθεροποιήσουν τις τιμές, θα περιορίσουν τους επενδυτικούς κινδύνους και θα δημιουργήσουν ένα «πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Με αυτόν τον τρόπο, υποστήριξε, θα ενθαρρυνθούν η περαιτέρω αξιοποίηση κοιτασμάτων και η παραγωγή σε διάφορα επίπεδα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής για τα βιομηχανικά μονοπώλια των ΗΠΑ και των «συμμάχων» τους.

Ανέφερε έτσι ότι οι «εταίροι» των ΗΠΑ θα επιχειρήσουν μαζί την αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, «γιατί τα οφέλη θα αποζημιώσουν επενδυτές και εταιρίες».

Αλλα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που συμμετείχαν στη σύνοδο τόνισαν πως η εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών είναι θέμα «εθνικής ασφάλειας» και «ευημερίας», αλλά και ανταγωνιστικότητας σχεδόν όλων των σύγχρονων βιομηχανιών.

Τριμερής συνεργασία ΗΠΑ - ΕΕ - Ιαπωνίας

Στο πλαίσιο της συνόδου, ΗΠΑ, ΕΕ και Ιαπωνία ανακοίνωσαν τριμερή στρατηγική συνεργασία στον τομέα της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων σε κρίσιμα ορυκτά.

Στην κοινή τους δήλωση οι τρεις πλευρές δεσμεύτηκαν να συνάψουν μέσα σε 30 μέρες μνημόνιο κατανόησης, τονίζοντας ότι επιδιώκουν την επιτάχυνση της συνεργασίας τους για «αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση».

Το επικείμενο Μνημόνιο Συνεργασίας θα προσδιορίσει τομείς συνεργασίας για την τόνωση της ζήτησης και τη διαφοροποίηση της προσφοράς, εντοπίζοντας και υποστηρίζοντας έργα στους τομείς της εξόρυξης, της διύλισης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης.

Θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση μέτρων για την πρόληψη των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού, την προώθηση των προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αποθήκευση.

Ανανέωση συμφωνίας για αδασμολόγητα προϊόντα από την Αφρική

Στο μεταξύ, σε ένα τέτοιο φόντο όπου ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός με την Κίνα διεξάγεται σε κάθε περιοχή του πλανήτη, οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν εκ νέου συμφωνία που επιτρέπει να εισάγονται και να διατίθενται στην αμερικανική αγορά αδασμολόγητα προϊόντα από 32 αφρικανικές χώρες στο πλαίσιο της συμφωνίας «African Growth and Opportunity Act» (AGOA).

Η συμφωνία επανήλθε σε ισχύ έως τις 31 Δεκέμβρη 2026, «με αναδρομική ισχύ από την 30ή Σεπτέμβρη 2025».