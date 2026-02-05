ΓΑΛΛΙΑ - ΔΙΚΗ ΛΕΠΕΝ

Πρόταση πενταετούς στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων

Την επικύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτόδικα κατά της Μαρίν Λεπέν, ηγέτη της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN), με κατηγορίες που αφορούσαν κατάχρηση ευρωενωσιακών κονδυλίων, πρότεινε προχθές ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού, κατά την εξέταση της έφεσης.

Στις ποινές περιλαμβάνεται και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, κάτι που αν οριστικοποιηθεί, θα στερήσει στην Λεπέν τη δυνατότητα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές που κανονικά θα γίνουν τον Απρίλη του 2027.

Ακόμα, η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθούν στην κατηγορούμενη 4 χρόνια φυλάκισης (3 με αναστολή και ένα με ηλεκτρονικό βραχιόλι) και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, με φόντο την όξυνση των αντιθέσεων ΗΠΑ - ΕΕ και τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν την RN ως φαβορί για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές (με την Λεπέν ή τον πρόεδρο του κόμματος, Ζ. Μπαρντελά), ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπ. Αντάντ, μιλώντας στη «Figaro» καταλόγισε στην Λεπέν «υποταγή» σε «ξένους αυταρχικούς ηγέτες». Οπως θύμισε, «το κόμμα αυτό χαιρέτισε την άφιξη του Τραμπ και υποδέχθηκε τον Στιβ Μπάνον το 2018 στο συνέδριό του. Η Μαρίν Λεπέν είχε μεταβεί δύο χρόνια νωρίτερα στον προθάλαμο του Trump Tower στη Νέα Υόρκη για να επιχειρήσει να συναντήσει τον νεοεκλεγέντα Τραμπ, την ίδια στιγμή που υποστήριζε ότι η Ρωσία έπρεπε να είναι σύμμαχός μας».

Ακόμα, επέκρινε τη RN επειδή «οι ευρωβουλευτές του RN ψηφίζουν πάντα κατά των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και κατά της παράδοσης όπλων προς στήριξη της Ουκρανίας», καταλήγοντας ότι «το RN ενεργεί με συνέπεια ενάντια στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία».

Ιταλία: Νέο κόμμα «στα δεξιά» της Λέγκα

Πολιτικές διεργασίες - ενόψει και των βουλευτικών εκλογών του 2027 - βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ιταλία, όπου ο ευρωβουλευτής της Λέγκα και μέχρι πρόσφατα δεύτερος γραμματέας του κόμματος Ρ. Βανάτσι αποφάσισε να εγκαταλείψει το κόμμα στο οποίο ηγείται ο Μ. Σαλβίνι.

Ο Βανάτσι, απόστρατος στρατηγός, έκανε γνωστή την απόφασή του και προχώρησε παράλληλα στην ίδρυση νέου κόμματος, με την ονομασία Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον).

Στελέχη της Λέγκα, όπως και η αντιπολίτευση, είχαν αντιδράσει σε δηλώσεις του Βανάτσι, με τις οποίες είχε αμφισβητήσει την παρουσία ομοφυλόφιλων στον ιταλικό στρατό, είχε αναφερθεί εγκωμιαστικά στην επίλεκτη μονάδα «Χ ΜΑS» του Πολεμικού Ναυτικού της φασιστικής Ιταλίας και είχε ζητήσει να διαχωρίζονται οι μαθητές στις τάξεις ανάλογα με τις ικανότητές τους.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, το «Εθνικό Μέλλον» θα τοποθετηθεί στην «ακροδεξιά» και φέρονται έτοιμοι να το στηρίξουν 3 βουλευτές της Λέγκα και ένας «ανεξάρτητος», πρώην βουλευτής των «Αδελφών της Ιταλίας».