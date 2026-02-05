ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Περιοδείες Ερντογάν με στόχο διμερή και περιφερειακή ενίσχυση συνεργασίας

Την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον συντονισμό κινήσεων επιβεβαίωσαν χτες στο Ριάντ οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας,και της Τουρκίας,

Σε κοινή δήλωση τόνισαν τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας για την εξασφάλιση «περιφερειακής σταθερότητας, σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας». Σε ό,τι αφορά την Υεμένη, επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Προέδρου Ρασάντ Αλ Αλίμι και αναφέρθηκαν στην ανάγκη διαφύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, της ενότητας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα και τα άλλα παλαιστινιακά εδάφη, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας την απόφασή τους να συμμετάσχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης». Παρ' όλα αυτά εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ερντογάν και της πολυάριθμης επιχειρηματικής αντιπροσωπείας που τον συνόδεψε, ανακοινώθηκαν σαουδαραβικές επενδύσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων για την ανέγερση ηλιακών σταθμών παραγωγής Ενέργειας στην Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στην αραβική εφημερίδα «Asharq al Awsat» ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα εκδήλωσης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας πως η Αγκυρα «αντιτίθεται κατηγορηματικά σε έναν νέο πόλεμο ή ένα νέο κύμα καταστροφής στην περιοχή». Πρόσθεσε δε ότι υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων ή θεμάτων «μέσω διαλόγου, λογικής, σύνεσης και υγιούς κρίσης».

Μετά την επίσκεψη στην Σαουδική Αραβία, χτες ο Τούρκος Πρόεδρος μαζί με την πολυμελή αντιπροσωπεία επιχειρηματιών μετέβη στην Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ Σίσι και έκλεισε μια σειρά νέες συμφωνίες συνεργασίας, επιδιώκοντας παράλληλα ενιαίο μέτωπο σε περιφερειακές κρίσεις, όπως αυτές σε Ιράν, Σουδάν και Γάζα.

Υπουργοί των δύο χωρών υπέγραψαν άλλες 18 συμφωνίες που καλύπτουν την «άμυνα», τον Τουρισμό, την Υγεία και τη γεωργία.

Σύμφωνα με αραβικά και αιγυπτιακά ΜΜΕ, μετά τη συνάντησή τους Ερντογάν και Σίσι προήδρευσαν της δεύτερης συνάντησης του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Αιγύπτου - Τουρκίας, επιδιώκοντας την αύξηση του διμερούς εμπορίου σε 15 δισ. δολάρια.

Παράλληλα η εμιρατινή εφημερίδα «The National» ανέφερε πως οι ηγέτες Αιγύπτου και Τουρκίας θα συζητήσουν σχέδιο για την κατασκευή όπλων σε βιομηχανικό συγκρότημα που θα χτιστεί στην αιγυπτιακή ακτή της Μεσογείου, με βοήθεια από την τουρκική τεχνογνωσία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στο εν λόγω βιομηχανικό συγκρότημα δεν αποκλείεται η δυνατότητα ναυπήγησης και πολεμικών πλοίων.